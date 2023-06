Cristina Kirchner apuntó con todo contra Alberto Fernández al contar el porqué de la lista

La ex mandataria aseguró que "el presidente de la Nación se embanderó en hacer PASO", y lamentó: "Hasta el día viernes, 24 días antes, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteando elecciones internas a nuestro gobernador".

cristina unidad

"Ni con una 45 en la cabeza llamaba a Daniel Scioli o a alguien para pedir que bajara una candidatura", indicó la expresidenta, y reveló: "Llamé a Sergio y le dije que si hay PASO íbamos a ir con Wado de Pedro. Si no había lista de unidad, íbamos con Wado".

Cristina le contó a De Pedro, adelante de todos, que Alberto Fernández no aprobaba que el ministro del Interior sea el candidato del consenso. "El presidente no te quería... no te preocupes", expresó, ante las risas del funcionario.

cristina wado alberto

“En esto terminaron las PASO en la República Argentina. En un puesto en la lista de diputados para la ministra de Desarrollo Social y otro para el Canciller", lamentó Fernández de Kirchner en relación a la negociación final en el cierre de la lista.