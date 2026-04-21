Axel Kicillof destacó el legado del papa Franciso con un mensaje para el Gobierno: "Hay que seguir su ejemplo"
Tras la misa en Luján, el gobernador bonaerense destacó la prédica de Jorge Bergoglio, que consideró que es "todo lo contrario al discurso de la ultraderecha".
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la misa, en el primer año desde su fallecimiento, en homenaje al papa Francisco realizada en Luján, y tras la ceremonia, envió un condudente mensaje sobre su legado, que contrasta con el discurso del Gobierno de Javier Milei.
En diálogo con los medios presentes, el mandatario bonaerense destacó la vigencia del pensamiento del Sumo Pontífice y vinculó sus enseñanzas con la realidad política y social que atraviesa el país y el mundo.
Kicillof eligió un escenario simbólico para sus declaraciones: las inmediaciones del Río Luján. Allí, aprovechó para resaltar la gestión provincial al definir el lugar como el sitio donde se desarrolla "una de las obras hidráulicas más importantes que se realizan en la Provincia".
Justicia social y cultura del encuentro: Axel Kicillof destacó el legado del papa Francisco
Para el gobernador, el homenaje a Francisco debe trascender la liturgia y transformarse en acción política. "Al Papa hay que recordarlo en sus palabras y las fotos, pero también en sus enseñanzas. Él predicó por la justicia social, por la cultura del encuentro y también por la paz", señaló ante los medios presentes.
En ese sentido, Kicillof remarcó que el legado del Papa sigue vivo "haciéndole caso a lo que dijo", sugiriendo que la mejor forma de honrarlo es aplicar sus principios de solidaridad en la gestión pública.
Críticas al modelo nacional y al "Dios mercado"
Al ser consultado sobre si sus palabras contenían un mensaje dirigido al Gobierno Nacional de Javier Milei, el gobernador no dudó en marcar una clara distancia ideológica, utilizando las encíclicas papales como argumento.
"Estamos en una época donde nos dicen que el mercado es un Dios, y el Papa fue muy claro en esto. Hay que seguir su ejemplo en la solidaridad y en tenderle la mano al otro", expresó el mandatario bonaerense.
Kicillof sostuvo que la prédica de Francisco es "todo lo contrario al discurso de la ultraderecha", especialmente en lo que respecta al rol del Estado y la protección de los más vulnerables. También advirtió sobre el escenario internacional, señalando que "en el mundo se respiran aires de guerra", oponiendo la búsqueda de la paz de Francisco al belicismo actual.
Con estas declaraciones, el mandatario provincial hizó fuerte éfansis en el legado de Jorge Bergogli, planteando la solidaridad y la justicia social como las antípodas del modelo libertario que hoy rige en la Casa Rosada.
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