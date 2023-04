Cristina Kirchner destruyó a los "mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo"

"Me persiguieron, me condenaron y quisieron matarme. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo si nunca te pasó nada, hermano? ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¡Caraduras!", disparó con la voz en alto la referente kirchnerista en clara alusión al líder libertario.

"No es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscrita, inhabilitada y que intentaron asesinar fue una sola", señaló y agregó: "No tengo miedo. Tengo miedo por los pibes, por mis nietos. Porque hay mucha hipocresía. Es necesaria que tengamos un programa de gobierno en donde discutamos todas las cosas que hablamos hoy".

Finalmente, en referencia a una posible candidatura a presidencia para estas elecciones, Cristina parece haber echado por tierra las ilusiones de sus seguidores: "Ya di todo lo que tenía que dar".