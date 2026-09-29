Cristina Kirchner llevó su caso a la ONU: qué puede pasar

Como se sabe, la sentencia contra la exmandataria, que incluye su inhabilitación para presentarse a cargos electivos, quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificó en forma unánime la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2.

El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y tiene previsto reunirse nuevamente en octubre, cuando podría tratar la apelación de la dos veces Presidenta de la Nación; está compuesto por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscriben.

Vale advertir que sus decisiones no son vinculantes, pero pueden impactar en las cuestiones políticas e institucionales de los países y se nombran a modo de antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.