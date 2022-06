El dueño de La Anónima le respondió a Cristina Kirchner

Al viralizarse la respuesta del presidente de La Anónima sobre la cómo lucha contra la inflación, la primera en salir al cruce fue la Vicepresidenta. Al ser consultado por el periodista de C5N Lautaro Maislin por la respuesta de Cristina Kirchner, el supermercadista manifestó: "No me arrepiento, para nada. Fue un chiste. Si no lo entendió...".