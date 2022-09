Ximena, la vecina de Cristina Kirchner, habló sobre sus vínculos con militantes de ultraderecha

En cuanto al hecho de que ingresen nuevamente, Ximena comentó: "Hoy la seguridad está funcionando muy bien. Cuando alguien quiere entrar al edificio piden los documentos y se fijan los antecedentes".

"Todas las manifestaciones que se hicieron acá abajo fueron muy confusas y fueron quebrantando la seguridad, por suerte no hay nada que lamentar", insistió en diálogo con C5N.

Al ser consulta sobre si se arrepiente de haberlos hecho ingresar a su casa, Texanos Pinto remarcó: "No, porque no creo que ellos hayan tenido nada que ver y no creo que hayan venido acá para planificar ningún atentado contra Cristina Fernández de Kirchner".

En este sentido se refirió al militante de Nación de Despojados, quien agredió al periodista de C5N Lautaro Maislin y a Sergio Massa cuando asumió como Ministro de Economía: "Gastón Guerra tienen cosas que revisar y muchas cosas de conductas que tiene que pulir".

"No estoy de acuerdo con los discursos de odio, no va con mi naturaleza, pelearse con el otro no genera nada bueno", manifestó la mujer.

AHORA | #Argenzuela con @rialjorge



Ximena, la vecina de Cristina Kirchner, luego de la difusión de fotos de miembros de Revolución Federal en su casa: "No creo que ellos hayan tenido nada que ver con el planificado del atentado".



[VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/2Qgrw3rW9K — C5N (@C5N) September 12, 2022