CTERA considera una "estafa" el aumento a los docentes y va al paro con la CGT

Asimismo, CTRA manifestó que "la paritaria nacional docente no solo define el salario mínimo, sino que también es el ámbito donde se debaten cuestiones fundamentales como la infraestructura escolar, el presupuesto educativo, el financiamiento educativo y las partidas destinadas a la educación. Su eliminación o vaciamiento implica un retroceso que pone en riesgo la calidad educativa y las condiciones de enseñanza y aprendizaje".

"Exigimos la inmediata convocatoria a la paritaria nacional, el respeto a la negociación colectiva y una recomposición salarial acorde a la realidad económica del país. La educación no se sostiene con imposiciones ni ajustes, sino con inversión y diálogo", agregaron.

Y convocaron a la comunidad educativa a mantenerse en estado de alerta y movilización en defensa de nuestros derechos y de la educación pública.

La CGT convocó el tercer paro nacional contra las políticas de hambre de Milei

El próximo jueves 10 de abril se concretará el tercer paro nacional al gobierno de Javier Milei. Confirmado por la Confederación General del Trabajo (CGT), esta nueva medida de fuerza se da en un contexto marcado por continuos despidos, la quita de subsidios; la inestabilidad de los precios; represiones y un nuevo endeudamiento con el FMI. A diferencia de las últimas ocasiones, ¿los gremios del transporte público se sumarán a la huelga?.

Precisamente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que los colectiveros se sumarán al próximo paro general que la CGT realizará el 10 de abril próximo.

"La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe; hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de dos millones, hay un aumento de inflación interanual de un quince por ciento", sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA.

Para el dirigente sindical, "el Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios".

Los sindicatosque adherirán al paro

Transporte

UTA (colectiveros)

Metrodelegados (trabajadores del subte)

La Fraternidad (choferes de trenes)

Unión Ferroviaria (trabajadores de trenes)

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)

Asociación del Personal Aeronáutico (APA)

Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas

Aerocomerciales (UPSA)

Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

Transporte de carga

Camioneros

Estatales

Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Suteba (docentes)

Ademys (docentes)

UDA (docentes)

SADOP (docentes privados)

Asociación del Personal Legislativo (APL)

AEFIP

Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN)

Comercio

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys)

Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio

Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público

Canillitas

Bancos

Asociación Bancaria

Gastronomía y alimentos

Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra)

Aceiteros

Cerveceros

Panaderos

Industria

Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

SMATA

Federación de Gas

Salud

Asociación de los Trabajadores de Sanidad Argentina (ATSA)

Construcción