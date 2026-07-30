El cambio de discurso de Javier Milei cuando utiliza la cadena nacional
El presidente Javier Milei sorprendió con una modificación en su mensaje de cierre durante la reciente presentación oficial mediante cadena nacional.
El presidente Javier Milei utilizó nuevamente el formato de cadena nacional para dirigirse al país mediante un mensaje grabado. En esta ocasión, el objetivo principal de la transmisión oficial fue presentar detalladamente el nuevo proyecto del Gobierno para reformar de manera estructural la Carta Orgánica del Banco Central.
Discurso distinto para anunciar reformas en el Banco Central
Durante la emisión, el jefe de Estado se dedicó a explicar los lineamientos de la normativa que regulará el nuevo funcionamiento de la autoridad monetaria. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención no estuvo en las estrictas medidas económicas, sino en sus inesperadas palabras de despedida.
A diferencia de sus intervenciones anteriores, el líder libertario decidió modificar su característico cierre en la cadena nacional. Entre las variaciones más notorias de la jornada, se destacaron los siguientes gestos:
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Ausencia de su lema: No cerró la transmisión gritando su clásico y efusivo "Viva la libertad carajo".
Nuevo tono: Optó por finalizar el mensaje oficial con un estilo notablemente más sobrio, agradeciendo únicamente a "Las fuerzas del cielo".
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