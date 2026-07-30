El cambio de discurso de Javier Milei cuando utiliza la cadena nacional

Discurso distinto para anunciar reformas en el Banco Central

Cadena Nacional de Javier Milei sobre el Banco Central

Durante la emisión, el jefe de Estado se dedicó a explicar los lineamientos de la normativa que regulará el nuevo funcionamiento de la autoridad monetaria. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención no estuvo en las estrictas medidas económicas, sino en sus inesperadas palabras de despedida.