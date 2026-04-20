Cuánto durará el paro nacional de ATE y ANAC de este martes

Qué servicios estarán afectados este martes por el paro nacional

La amplia adhesión de distintos sectores estatales y aeronáuticos provocará fuertes complicaciones en el normal funcionamiento de los siguientes servicios:

Vuelos aerocomerciales: Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país.

Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país. Administración Pública: La atención al ciudadano estará fuertemente afectada en múltiples organismos y dependencias estatales a lo largo de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Cuáles son los motivos del paro nacional de este martes

El titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, fue sumamente contundente al plantear los reclamos del sector, advirtiendo que "si no hay plata, no habrá paz social".

El sindicato exige la reapertura inmediata de las paritarias para hacerle frente a la inflación, denunciando que los salarios públicos ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo. Además, la medida busca rechazar categóricamente cualquier intento de recorte sobre la estructura del Estado y frenar la amenaza de nuevos despidos masivos.