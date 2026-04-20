Cuánto durará el paro nacional de ATE y ANAC de este martes
En plena crisis económica y en permanente conflicto salarial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la puesta en marcha de un paro nacional.
El nuevo paro nacional convocado para este martes 21 de abril por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que contará con la adhesión de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se extenderá por el término de 24 horas.
El cese de actividades, motivado por un agudo conflicto salarial que mantiene el sector, comenzará formalmente a las 00:00 horas de este martes 21 de abril, por lo que se extenderá hasta las 23.59 horas del mismo día.
Durante esa jornada completa, el impacto se sentirá tanto en las dependencias estatales como en la operatividad aeroportuaria, donde la participación del personal de ANAC promete afectar el normal funcionamiento de los servicios aéreos.
De esta manera, el gremio garantiza una paralización total de tareas durante la jornada del martes, en una demostración de fuerza que busca visibilizar sus demandas económicas.
Qué servicios estarán afectados este martes por el paro nacional
La amplia adhesión de distintos sectores estatales y aeronáuticos provocará fuertes complicaciones en el normal funcionamiento de los siguientes servicios:
- Vuelos aerocomerciales: Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país.
- Administración Pública: La atención al ciudadano estará fuertemente afectada en múltiples organismos y dependencias estatales a lo largo de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Cuáles son los motivos del paro nacional de este martes
El titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, fue sumamente contundente al plantear los reclamos del sector, advirtiendo que "si no hay plata, no habrá paz social".
El sindicato exige la reapertura inmediata de las paritarias para hacerle frente a la inflación, denunciando que los salarios públicos ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo. Además, la medida busca rechazar categóricamente cualquier intento de recorte sobre la estructura del Estado y frenar la amenaza de nuevos despidos masivos.
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