Nuevo paro nacional universitario: cuándo es la medida de fuerza
La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) oficializó la convocatoria a un nuevo paro nacional contra el ajuste del Gobierno en Educación.
La crisis presupuestaria en la educación superior sumó nuevos focos de conflicto este martes. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) oficializó la convocatoria a un paro total de actividades por 24 horas para este viernes, en el marco del plan de lucha nacional que exige la recomposición de los sueldos del sector y la ejecución presupuestaria correspondiente.
La huelga general de los docentes universitarios se terminó de definir en una jornada de extrema tensión, poco después de que los centros de estudiantes de dos de las escuelas secundarias más prestigiosas del país —el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— decidieran tomar pacíficamente los establecimientos para denunciar el ahogo financiero y la falta de recursos básicos.
“Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, remarcó la conducción de la Fedun a través de un comunicado de prensa, apuntando contra el congelamiento de partidas presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo.
Paro universitario: brecha salarial y dos semanas de protesta a partir de junio
El sindicato que nuclea a los profesores universitarios le puso cifras al desfasaje económico que atraviesa el sector. Según los relevamientos propios del gremio, los docentes necesitan un incremento salarial del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo que perdieron frente a la inflación desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
Ante la falta de respuestas oficiales a las demandas de las paritarias, la Fedun advirtió que las medidas de fuerza no concluirán con el paro de este viernes.
La organización aprobó dos semanas consecutivas de visibilización del conflicto a partir del próximo 1 de junio. Durante esa quincena, se llevarán a cabo clases abiertas, abrazos simbólicos y protestas en todas las universidades públicas de la Argentina con el objetivo de exponer ante la sociedad la situación límite que atraviesan los educadores y el sistema científico y académico nacional.
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