Nuevo paro nacional universitario: cuándo es la medida de fuerza

La huelga general de los docentes universitarios se terminó de definir en una jornada de extrema tensión, poco después de que los centros de estudiantes de dos de las escuelas secundarias más prestigiosas del país —el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— decidieran tomar pacíficamente los establecimientos para denunciar el ahogo financiero y la falta de recursos básicos.