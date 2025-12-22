Cuánto cuesta y de qué trata el libro que Javier Milei les regaló a sus ministros por fin de año

milei olivos

Cuánto cuesta y de qué trata "Defendiendo lo indefendible", el libro que regaló Javier Milei a sus funcionarios

"Tras estudiar a, entre otros, prostitutas, chantajistas, narcotraficantes, policías corruptos y estafadores; Walter Block se pregunta si estos profesionales no estarán injustamente estigmatizados. Dejando a un lado la moralidad y partiendo de la base de que mientras no necesiten ejercer la violencia y se basen en acuerdos libres y voluntarios entre adultos responsables sus actos no deberían ser ilegales, Block los defiende uno a uno. Quién sabe: puede que, cada uno a su manera, en el fondo estén incluso beneficiando a la sociedad", dice una las descripciones del libro.

El libre se vende en Mercado Libre a $19.500.