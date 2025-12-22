Cuánto cuesta y de qué trata el libro que Javier Milei les regaló a sus ministros por fin de año
El mandatario agasajó a su Gabinete con un asado y le obsequió el libro "Defendiendo lo indefendible" del economista Walter Block.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la noche en la Quinta de Olivos una cena informal, replicando la liturgia del asado que marcó el cierre de su primer año de gestión, para agasajar a los funcionarios de su renovado Gabinete.
Como novedad respecto al pasado año, el evento no lo tuvo a Guillermo Francos por primera vez desde el inicio de la gestión libertaria; mientras que "debutaron" dirigentes como Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa), flamentes nuevos funcionarios.
Con la mira puesta en un 2026 de reformas, el encuentro tuvo como objetivo consolidar la cohesión del Gabinete renovado y aceitar los mecanismos de cara a una semana decisiva en el Congreso.
Otra de las novedades fue el regalo que le hizo Milei a sus funcionarios. "Antes de comenzar la reunión, le obsequió a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro 'Defendiendo lo indefendible' del economista Walter Block", indicaron fuentes oficiales.
A juzgar por la foto, el Presidente entregó 16 regalos, contando funcionarios actuales y salientes, como los casos de Luis Petri y Patricia Bullrich.
Cuánto cuesta y de qué trata "Defendiendo lo indefendible", el libro que regaló Javier Milei a sus funcionarios
"Tras estudiar a, entre otros, prostitutas, chantajistas, narcotraficantes, policías corruptos y estafadores; Walter Block se pregunta si estos profesionales no estarán injustamente estigmatizados. Dejando a un lado la moralidad y partiendo de la base de que mientras no necesiten ejercer la violencia y se basen en acuerdos libres y voluntarios entre adultos responsables sus actos no deberían ser ilegales, Block los defiende uno a uno. Quién sabe: puede que, cada uno a su manera, en el fondo estén incluso beneficiando a la sociedad", dice una las descripciones del libro.
El libre se vende en Mercado Libre a $19.500.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario