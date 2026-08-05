Karina Milei recorrió las oficinas de Google en Buenos Aires y se reunió con directivos de la compañía

Karina Milei recorrió las oficinas de Google.

Comitiva oficial y autoridades presentes junto a Karina Milei

La actividad oficial incluyó además una recorrida institucional por las instalaciones de la compañía. La secretaria general estuvo acompañada por una comitiva integrada por el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; la directora de Inversiones y Promoción Internacional de la entidad, María Victoria Castro; el director nacional de Marca País, Martín Giralda; la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, Mariana Ron; y el gerente de Innovación e Inteligencia Comercial de PromArgentina, Alejandro Gamboa.