Karina Milei recorrió las oficinas de Google en Buenos Aires y se reunió con directivos de la compañía
La secretaria general de la Presidencia mantuvo un encuentro de trabajo con las autoridades de la empresa tecnológica para interiorizarse sobre sus operaciones.
En el marco de su agenda oficial, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, concretó este martes una visita institucional a las oficinas de Google ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y mantuvo encuentros con directivos, con especial énfasis en la iniciativa cultural "Google Arts & Culture Tango".
Durante el encuentro, la funcionaria dialogó con los directivos de la compañía con el objetivo de conocer en detalle las operaciones de la firma en la Argentina, su despliegue en la región y los principales proyectos de innovación tecnológica que impulsa en el país.
En el marco de la reunión, las autoridades de la empresa tecnológica presentaron un balance exhaustivo sobre su actividad local, la dotación de personal y su contribución al ecosistema tecnológico nacional.
Uno de los ejes centrales de la exposición giró en torno al desarrollo de la plataforma Google Arts & Culture Tango, una iniciativa de proyección internacional que contó con la participación activa de Marca País en la producción y generación de contenidos culturales.
Comitiva oficial y autoridades presentes junto a Karina Milei
La actividad oficial incluyó además una recorrida institucional por las instalaciones de la compañía. La secretaria general estuvo acompañada por una comitiva integrada por el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; la directora de Inversiones y Promoción Internacional de la entidad, María Victoria Castro; el director nacional de Marca País, Martín Giralda; la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, Mariana Ron; y el gerente de Innovación e Inteligencia Comercial de PromArgentina, Alejandro Gamboa.
Por parte de la multinacional tecnológica participaron el country manager para Argentina, Juan Vallejos; la directora general de Google Cloud para el Cono Sur, Natalia Scaliter; la directora de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para América Latina hispana, Eleonora Rabinovich; y la gerente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para el Cono Sur, Tamar Colodenco.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario