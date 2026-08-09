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El Gobierno abre su agenda semanal con las cumbres de Karina Milei con legisladores bonaerenses en Casa Rosada

Política

La secretaria General recibirá a legisladores bonaerenses, se reunirá la mesa política y el Gabinete desembarcará en Catamarca por una obra estratégica.

El Gobierno abre su agenda semanal con las cumbres de Karina Milei con legisladores bonaerenses en Casa Rosada

El Gobierno abre su agenda semanal con las cumbres de Karina Milei con legisladores bonaerenses en Casa Rosada

El Gobierno Nacional dio a conocer el cronograma de actividades oficiales previstas para la semana que comienza este lunes 10 y se extenderá hasta el viernes 14 de agosto, con mucho protagonismo de la secretria General de la Presidencia, Karina Milei, y sus encuentros con legisladores libertarios.

Con un foco puesto en la estrategia legislativa en la provincia de Buenos Aires y en la gestión de obras de infraestructura con gobernadores del norte, la agenda del Ejecutivo combina reuniones políticas en Casa Rosada y actividad en el interior del país.

De esta manera, el Gobierno de Javier Milei abre la semana este lunes, con el encuentro que mantendrá su hermana con senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, acompañados por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Será en Casa de Gobierno, entre las 15 hs y las 17 hs.

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Karina Milei recorrió las oficinas de Google.

La agenda del Gobierno: cronograma día por día

  • Lunes 10 de agosto

    • 15:00 hs: La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá un encuentro de trabajo con senadores de la provincia de Buenos Aires.

    • 17:00 hs: En continuidad con las gestiones legislativas, la funcionaria recibirá en su despacho a los diputados provinciales de Buenos Aires.

  • Martes 11 de agosto

  • 11:00 hs: Como es habitualmente los días martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su conferencia de prensa semanal ante los medios acreditados en la Casa Rosada.

  • 13:00 hs: Está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del oficialismo para evaluar los próximos pasos de la gestión.

  • Jueves 13 de agosto

    • El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, realizarán una visita oficial a la provincia de Catamarca. Allí mantendrán una cumbre con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero) con el propósito central de poner en marcha las obras de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

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