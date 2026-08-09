El Gobierno abre su agenda semanal con las cumbres de Karina Milei con legisladores bonaerenses en Casa Rosada
La secretaria General recibirá a legisladores bonaerenses, se reunirá la mesa política y el Gabinete desembarcará en Catamarca por una obra estratégica.
El Gobierno Nacional dio a conocer el cronograma de actividades oficiales previstas para la semana que comienza este lunes 10 y se extenderá hasta el viernes 14 de agosto, con mucho protagonismo de la secretria General de la Presidencia, Karina Milei, y sus encuentros con legisladores libertarios.
Con un foco puesto en la estrategia legislativa en la provincia de Buenos Aires y en la gestión de obras de infraestructura con gobernadores del norte, la agenda del Ejecutivo combina reuniones políticas en Casa Rosada y actividad en el interior del país.
De esta manera, el Gobierno de Javier Milei abre la semana este lunes, con el encuentro que mantendrá su hermana con senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, acompañados por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Será en Casa de Gobierno, entre las 15 hs y las 17 hs.
La agenda del Gobierno: cronograma día por día
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Lunes 10 de agosto
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15:00 hs: La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá un encuentro de trabajo con senadores de la provincia de Buenos Aires.
17:00 hs: En continuidad con las gestiones legislativas, la funcionaria recibirá en su despacho a los diputados provinciales de Buenos Aires.
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Martes 11 de agosto
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11:00 hs: Como es habitualmente los días martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su conferencia de prensa semanal ante los medios acreditados en la Casa Rosada.
13:00 hs: Está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del oficialismo para evaluar los próximos pasos de la gestión.
Jueves 13 de agosto
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, realizarán una visita oficial a la provincia de Catamarca. Allí mantendrán una cumbre con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero) con el propósito central de poner en marcha las obras de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.
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