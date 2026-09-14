Cumbre en Casa Rosada: los particulares libros con IA que Javier Milei les regaló a los legisladores

Ante los legisladores nacionales, Milei aseguró que el país atraviesa un proceso sostenido de expansión y destacó que la economía acumula veintisiete meses consecutivos de crecimiento, contabilizando un alza cercana al 10% en sus primeros dos años de administración a una velocidad que calificó como cuatro veces superior a la histórica.

Frente a los cuestionamientos sobre el poder adquisitivo, el jefe de Estado retrucó que el consumo privado se ubica en niveles históricos y adelantó que la Argentina superará la barrera de los 100 mil millones de dólares en exportaciones.

En su exposición, resumió los cinco pilares de su modelo en equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano, concluyendo con una frase que sintetizó el espíritu del cónclave: "Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados".