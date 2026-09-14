Cumbre en Casa Rosada: los particulares libros con IA que Javier Milei les regaló a los legisladores
El Presidente recibió a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ratificar el rumbo económico, y todos se fueron con sus obsequios.
En medio de una intensa jornada política en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó un encuentro con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para analizar los resultados de la gestión y marcar las prioridades legislativas de cara al tramo final del año.
Sin embargo, más allá de los discursos oficiales sobre macroeconomía y de los obsequios clásicos como "Economía en una lección", la reunión dejó un condimento muy comentado: los particulares libros editados por el propio Gobierno con los que los legisladores se retiraron del histórico edificio.
Según reveló el periodista de C5N acreditado en la Casa Rosada, la comitiva oficialista recibió de manos de Santiago Oría un combo de volúmenes de marcada línea editorial oficialista. Entre ellos se destacó un ejemplar titulado "Periodismo y República en la era Milei", cuya portada fue diseñada íntegramente mediante herramientas de inteligencia artificial.
A este se sumaron textos de fuerte impronta narrativa oficial como "Manual de logros: dos años que cambiaron la Argentina" y "Memoria de las décadas perdidas: un raconto de la tragedia kirchnerista", sintetizando la visión ideológica y de gestión que la administración busca bajar a sus tropa parlamentarias.
Cumbre con Javier Milei: defensa del modelo y balance de dos años
La entrega de los textos acompañó una exposición en la que el mandatario remarcó la necesidad de sostener firmemente el rumbo económico frente a las críticas del arco opositor.
Ante los legisladores nacionales, Milei aseguró que el país atraviesa un proceso sostenido de expansión y destacó que la economía acumula veintisiete meses consecutivos de crecimiento, contabilizando un alza cercana al 10% en sus primeros dos años de administración a una velocidad que calificó como cuatro veces superior a la histórica.
Frente a los cuestionamientos sobre el poder adquisitivo, el jefe de Estado retrucó que el consumo privado se ubica en niveles históricos y adelantó que la Argentina superará la barrera de los 100 mil millones de dólares en exportaciones.
En su exposición, resumió los cinco pilares de su modelo en equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano, concluyendo con una frase que sintetizó el espíritu del cónclave: "Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados".
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