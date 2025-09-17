MinutoUno

De ser libertaria a tener consciencia social: la emoción de Lourdes Arrieta tras la votación en Diputados

Política

La diputada del bloque "Coherencia" celebró el rechazo a los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría.

Lourdes Arrieta

Lourdes Arrieta

Luego de que la Cámara de Diputados le pusiera un freno a Javier Milei votando en contra de los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, Lourdes Arrieta -exintegrante de La Libertad Avanza- se mostró emocionada en sus redes sociales al decir que "la educación no es un gasto, sino una inversión".

En este sentido, la legisladora del nuevo bloque "Coherencia" agregó: "Por mi Mendoza, la región de Cuyo y el desarrollo del conocimiento de mi país. GRACIAS @UNCUYO por su aporte día tras día en contribuir a una Nación Grande, y a todas las Universidades Públicas".

Tras compartir una imagen subida por el medio El Canciller, donde se la ve aplaudiendo el resultado en el Congreso, la legisladora lanzó: "Como libertaria y minarquista, la educación, salud y seguridad son pilares fundamentales para construir, desarrollar y sostener un Estado productivo y LIBRE".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/1968420642329428155&partner=&hide_thread=false

Uno por uno, los 67 diputados que votaron en contra del Financiamiento Universitario

  • AJMECHET, SABRINA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes NEGATIVO
  • ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • ARABIA, DAMIAN Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • ARAUJO, MARIA FERNANDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
  • ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
  • BACHEY, KARINA ETHEL Pro San Luis NEGATIVO
  • BALLEJOS, NANCY Pro Entre Ríos NEGATIVO
  • BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos NEGATIVO
  • BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • BESANA, GABRIELA Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro Santa Fe NEGATIVO
  • BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
  • CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior Eli Tucumán NEGATIVO
  • CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro Rio Negro NEGATIVO
  • CERVI, PABLO Liga Del Interior Eli Neuquén NEGATIVO
  • ORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
  • DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
  • EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
  • ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
  • FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco NEGATIVO
  • GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos Tierra del Fuego NEGATIVO
  • GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz Santa Cruz NEGATIVO
  • GIUDICI, SILVANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán NEGATIVO
  • IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
  • IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro Santa Fe NEGATIVO
  • LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
  • MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • MAQUIEYRA, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
  • MARQUEZ, NADIA La Libertad Avanza Neuquén NEGATIVO
  • MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
  • MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
  • MENEM, MARTIN La Libertad Avanza La Rioja NEGATIVO
  • MILMAN, GERARDO Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • MONTI, FRANCISCO Liga Del Interior Eli Catamarca NEGATIVO
  • MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
  • OMODEO, PAULA Creo Tucumán NEGATIVO
  • OROZCO, EMILIA La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
  • PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego NEGATIVO
  • PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan NEGATIVO
  • PICAT, LUIS ALBINO Liga Del Interior Eli Córdoba NEGATIVO
  • PIPARO, CAROLINA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
  • QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy NEGATIVO
  • QUIROZ, MARILU Pro Chaco NEGATIVO
  • RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • RODRIGUEZ MACHADO, LAURA Pro Córdoba NEGATIVO
  • SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • SANTILLI, DIEGO Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • SOTOLANO, MARIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • TORTORIELLO, ANIBAL Pro Rio Negro NEGATIVO
  • TOURNIER, JOSE FEDERICO Liga Del Interior Eli Corrientes NEGATIVO
  • TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut NEGATIVO
  • VASQUEZ, PATRICIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro NEGATIVO
  • YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas