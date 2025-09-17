De ser libertaria a tener consciencia social: la emoción de Lourdes Arrieta tras la votación en Diputados

Luego de que la Cámara de Diputados le pusiera un freno a Javier Milei votando en contra de los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, Lourdes Arrieta -exintegrante de La Libertad Avanza- se mostró emocionada en sus redes sociales al decir que "la educación no es un gasto, sino una inversión".