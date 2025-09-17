De ser libertaria a tener consciencia social: la emoción de Lourdes Arrieta tras la votación en Diputados
La diputada del bloque "Coherencia" celebró el rechazo a los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría.
Luego de que la Cámara de Diputados le pusiera un freno a Javier Milei votando en contra de los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, Lourdes Arrieta -exintegrante de La Libertad Avanza- se mostró emocionada en sus redes sociales al decir que "la educación no es un gasto, sino una inversión".
En este sentido, la legisladora del nuevo bloque "Coherencia" agregó: "Por mi Mendoza, la región de Cuyo y el desarrollo del conocimiento de mi país. GRACIAS @UNCUYO por su aporte día tras día en contribuir a una Nación Grande, y a todas las Universidades Públicas".
Tras compartir una imagen subida por el medio El Canciller, donde se la ve aplaudiendo el resultado en el Congreso, la legisladora lanzó: "Como libertaria y minarquista, la educación, salud y seguridad son pilares fundamentales para construir, desarrollar y sostener un Estado productivo y LIBRE".
