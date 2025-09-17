Cristina Kirchner celebró el rechazo a los vetos de Javier Milei: "El pueblo no cambia de ideas"

En el marco de una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, la oposición logró este miércoles avanzar con el rechazo a los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, entre otros temas; decisiones que fueron celebradas por la expresidenta Cristina Kirchner con un contundente posteo en sus redes sociales.