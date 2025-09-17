Cristina Kirchner celebró el rechazo a los vetos de Javier Milei: "El pueblo no cambia de ideas"
Con fotos de la concentración de militantes que hubo en su casa, la expresidenta llamó a defender "la salud de los niños y la Universidad Pública".
En el marco de una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, la oposición logró este miércoles avanzar con el rechazo a los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, entre otros temas; decisiones que fueron celebradas por la expresidenta Cristina Kirchner con un contundente posteo en sus redes sociales.
La actividad legislativa se dio en simultáneo con la masiva Marcha Federal Universitaria de este miércoles, cuyos asistentes explotaron en saltos, abrazos y emoción ni bien por las pantallas ubicadas en el lugar se supo que la Cámara baja rechazó de forma categórica a los vetos de Milei, tal como se pudo ver por las cámaras de C5N.
En este marco, fueron varios los militantes que decidieron seguir el tratamiento en Diputados desde las inmediaciones de la casa de Cristina, quien se encuentra cumpliendo con prisión domiciliaria. Desde allí, la exmandataria compartió sus sensaciones junto a algunas imágenes de los presentes.
"Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario", celebró la presidenta del Partido Justicialista (PJ).
Citando una mítica canción peronista, Cristina recordó que "en San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón…", y concluyó: "Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública.".
