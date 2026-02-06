MinutoUno

La industria sigue sufriendo las políticas libertarias: el índice de producción cayó casi 4% interanual

Así lo revela el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) publicado este viernes por el Indec. Se trata de la sexta caída interanual consecutiva. Rubros como el automotor y el textil son los más afectados.

Industria argentina en jaque.

Es sabido que el modelo económico-financiero impulsado por la gestión de Javier Milei es profundamente desindustrializador y los números lo reflejan claramente: desde que asumió la Presidencia de la Nación, la industria, que crea los empleos de mayor calidad, acumula un retroceso del 6,2%.

Los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) van en idéntico sentido: ese sector encadenó en diciembre pasado su sexta caída interanual consecutiva, arrojando una retracción de 3,9% con relación al mismo mes de 2024.

En términos interanuales, las contracciones más profundas se verificaron en los rubros “Automotores y otros equipos de transporte”, que cayó 19,4%; “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” (-18,7%), y “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-12%), reflejando en este último caso una fuerte caída en la fabricación local de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

Hilando más fino, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas entre diciembre de 2024 y el mismo mes del año pasado. En orden a su incidencia en el nivel general, el Indec informó que se registraron disminuciones en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-21,6%), y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-16,7%).

También en “Maquinaria y equipo” (-14,8%); “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-22,4%); “Productos de caucho y plástico” (-18,3%); “Productos textiles” (-25,7%); “Productos de metal” (-7,5%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-6,6%); “Productos de tabaco” (-7,6%), y “Otro equipo de transporte” (-2,9%).

Al contrario, se observan incidencias positivas en las divisiones “Industrias metálicas básicas” (+7,4%); “Madera, papel, edición e impresión” (+4,6%); “Alimentos y bebidas” (+0,8%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (+4,0%); “Sustancias y productos químicos” (+1,0%), y “Productos minerales no metálicos” (+0,3%).

En resumen, el organismo oficial indicó que la variación mensual desestacionalizada fue en diciembre último de -0,1%, la variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior) de -3,9% y en el acumulado de 2025 el IPI manufacturero exhibió una mejora del 1,6% en comparación al año previo.

