La industria sigue sufriendo las políticas libertarias: el índice de producción cayó casi 4% interanual

Al contrario, se observan incidencias positivas en las divisiones “Industrias metálicas básicas” (+7,4%); “Madera, papel, edición e impresión” (+4,6%); “Alimentos y bebidas” (+0,8%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (+4,0%); “Sustancias y productos químicos” (+1,0%), y “Productos minerales no metálicos” (+0,3%).

En resumen, el organismo oficial indicó que la variación mensual desestacionalizada fue en diciembre último de -0,1%, la variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior) de -3,9% y en el acumulado de 2025 el IPI manufacturero exhibió una mejora del 1,6% en comparación al año previo.