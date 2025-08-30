Denuncian a Diego Spagnuolo por rechazar sistemáticamente pensiones por discapacidad

Fue formalizada esta semana ante la Fiscalía Federal de Córdoba por el abogado Pablo Olmos, quien acusa al extitular de la ANDIS de “haber orquestado todo un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática, todas las pensiones por discapacidad que estaban siendo sometidas a un proceso de revisión”.

En declaraciones radiales, el letrado sostuvo que “hacía todo lo posible para que las notificaciones (a quienes habían sido convocados para revisaciones médicas) no fueran fehacientes”, de modo que podían concurrir a la convocatoria ni realizar algún reclamo.

“Las personas no se enteran y no pueden asistir a las revisaciones médicas. A partir de la aparición de los audios, se ve un armado sistemático para dar de baja masivamente pensiones y cerrar números fiscales”, añadió Olmos.

Además, dijo que en enero se modificaron los estándares del baremo (tabla estandarizada para evaluar los daños derivados de accidentes o enfermedades que llevan a una discapacidad), utilizado para evaluar el grado de invalidez laboral y otorgar las pensiones no contributivas, aunque en mayo esa resolución fue derogada.

Embed - Caso Spagnuolo: entrevista a Pablo Olmos, abogado denunciante | Futuro Imperfecto