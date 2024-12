Denuncian que la secretaria de Edgardo Kueider quiso comprar cinco departamentos en Paraguay

Sin embargo, la operación no prosperó debido a la falta de documentación y las irregularidades detectadas en el proceso. “Los mecanismos de seguridad se activaron y no pudimos avanzar", sostuvo, y añadió: "No presentaron absolutamente nada”.

El hombre también subrayó las condiciones en las que Costa intentaba cerrar el negocio: “Quería pagar casi la mitad ahí con el dinero. Nosotros no podemos realizar el pago así”.

Edgardo Kueider continúa detenido en Paraguay luego de ser detenido por intentar cruzar hacia Argentina con más de 200 mil dólares sin declarar. El ex funcionario y su secretaría se encuentran cumpliendo el arresto domiciliario en un edificio con pileta en la terraza.

La Justicia Federal pidió la extradición del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria

La jueza Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exsenador Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay. La solicitud incluye a la secretaria del exlegislador Iara Guinsel Costa, como así también el secuestro de sus celulares y el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria. La magistrada investiga presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero, entre otras causas que se le imputan al dirigente.

Arroyo Salgado dictó además el pedido de captura internacional de Kueider y Costa, en caso que la justicia paraguaya les conceda la libertad.

La jueza tomó la decisión del pedido de extradición del exsenador entrerriano en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Asimismo, el fiscal José Emiliano Arias de Concordia accedió a documentación que confirma que la firma Betail, de la que Kueider es dueño en un 50%, adquirió las unidades 13 A, 6 D y 6 E del complejo “Live”. A pedido de los investigadores, la empresa “CDS”, el fideicomiso que construyó el edificio, entregó los boletos de compra venta de los departamentos en cuestión y allí se confirmó que la firma del exsenador adquirió las unidades.

Los documentos de compraventa se confeccionaron en agosto de 2021 por los siguientes montos: en el boleto correspondiente al 13 A se colocó un valor de $10.000.000 que al tipo de cambio de ese momento equivalían a unos u$s60.000 (el valor actual de esa unidad oscila los u$s320 mil), mientras que para las unidades 6 D y “ se estableció un valor de $6.000.000 y $4.000.000, respectivamente.

El exsenador Kueider adeuda las declaraciones juradas de los años 2022 y 2023, por lo que nunca informó ninguno de estos departamentos. De febrero a agosto, las expensas de estas tres unidades (y las de dos cocheras) se emitieron en favor de Betail, pero luego de que los medios de comunicación locales comenzaron a investigar el patrimonio del exlegislador, se emitieron en favor de Iara Gilsen Costa, la secretaria privada de Keuider, también detenida en Paraguay. La mujer dijo ser la dueña de los 200. dólares con los que ambos fueron arrestados.