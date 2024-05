El curioso respaldo del Gobierno a Diana Mondino tras sus polémicos dichos sobre los chinos

adorni sobre mondino.mp4

El respaldo de la Casa Rosada se enmarca en las expresiones de la funcionaria que generaron polémica al sostener que en la base militar ubicada en la Patagonia “no identificaron que hubiera personal militar". Y abundó: "Son chinos, son todos iguales”.

La de Mondino fue “una mala interpretación o una expresión que tal vez no se entendió como debía haber sido”, según Adorni. “Quien la conoce sabe que la discriminación no está dentro de su alma”, concluyó.

La excusa de Mondino

Tras la polémica que se desató en las últimas horas por las declaraciones que dio Diana Mondino sobre los ciudadanos chinos: “Son chinos, son todos iguales”, la canciller negó que haya sido una “metida de pata” suya.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Mondino aseguró que esa frase fue malinterpretada, que se refería a que eran todos civiles, y que no tuvo un sesgo discriminatorio. “Son todos iguales, son todos civiles. Son todos iguales los que participaron. Estábamos hablando de la visita a la estación espacial, fue hace pocos días y lo que destaqué fue la naturaleza civil del personal, que no había uniformes", expresó para dejar de lado que se haya manifestado en ese sentido para indicar que la población china no tiene diferencias entre sus habitantes.

Y agregó: Los argentinos también eran todos iguales, ninguno uniformado. Todos estábamos en el mismo carácter de civiles, éramos todos iguales. “Si queremos hacer algo abiertamente malinterpretado, se puede. Puede faltar parte de la frase”, expresó para dejar de lado que se haya manifestado en ese sentido para indicar que la población china no tiene diferencias entre sus habitantes.

La funcionaria contó, entonces, que en esas comitivas de control en la base (que se hicieron luego de que Estados Unidos deslizara que podía llegar a haber militares en la estación emplazada en tierras neuquinas -algo que el Ejecutivo siempre desmintió-) participaron autoridades nacionales, diplomáticos, expertos y aseguró que su comentario fue en referencia a ellos. “Todos estamos en el mismo carácter de civiles; me sorprende el argumento, pero bueno, no importa”, indicó.

Mondino destacó “la importancia de la visita a la estación espacial, que era de lo que estaba hablando”, y aseguró que “la cooperación de China en estos temas es uno de los que ha captado la imaginación popular”. Además, destacó que “también hay una base europea (en Malargüe) que fue visitada un día antes o un día después”.

“En ambos casos, las visitas a las dos estaciones se hicieron con personal civil. Si le queremos poner a todo lo que se habla de China una mala palabra o algo discriminatorio, y bueno... Yo me refería a que no había nadie uniformado”, añadió.