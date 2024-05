Diana Mondino intentó aclarar su frase sobre los chinos

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Mondino aseguró que esa frase fue malinterpretada, que se refería a que eran todos civiles, y que no tuvo un sesgo discriminatorio. “Son todos iguales, son todos civiles. Son todos iguales los que participaron. Estábamos hablando de la visita a la estación espacial, fue hace pocos días y lo que destaqué fue la naturaleza civil del personal, que no había uniformes", expresó para dejar de lado que se haya manifestado en ese sentido para indicar que la población china no tiene diferencias entre sus habitantes.