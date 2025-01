Diego Lagomarsino, sobre Alberto Nisman: "Me mintió"

En una entrevista con C5N, Lagomarsino recordó una conversación clave que tuvo con Nisman, en la cual este le pidió un arma para "proteger a sus hijas". Según el perito informático, el encuentro se produjo el sábado 17 de enero de 2015 por la tarde, horas antes de la trágica muerte del fiscal.

Lagomarsino explicó que, durante la charla, Nisman argumentó que necesitaba el arma para resguardar a sus hijas. Según su relato, el fiscal también expresó desconfianza hacia su custodia y pidió el arma para sentirse más seguro.

“Me pidió el arma para protección de sus hijas”, sostuvo el está imputado en la investigación sobre la muerte de Nisman.

Lagomarsino sobre Nisman

Sin embargo, consideró que el fiscal no le reveló los verdaderos motivos: "Él me miente porque las hijas no estaban, y yo me enteré al día siguiente", agregó.

“Me dijo que vaya, yo voy, me convence de darle el arma, yo le digo que es vieja, él me dijo que no confiaba en su custodia. Yo tengo custodia y sé que si a ellos los interceptan yo quedo solo, y que se quiera cuidar era una situación lógica”, recordó.

En ese sentido, comentó que Nisman se mostró emocionalmente afectado durante el encuentro: "Ahí él se quiebra y me dice: ‘¿Vos sabés lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo?’".

Durante la entrevista, el perito informático señaló algunas incongruencias en el accionar de Nisman. Recordó que el fiscal había reservado su pasaje de regreso a la Argentina antes de hablar con su exesposa, Sandra Arroyo Salgado, quien posteriormente afirmó en su declaración: "Estaba acostumbrada a que Nisman mienta".

“En el informe dicen que no podría ser así porque Nisman no me pudo haber mentido. Recordemos que Nisman le miente a su ex pareja sobre el motivo por el cual él vuelve a Argentina”, dijo el especialista en temas informáticos.

El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue hallado sin vida con un disparo en su departamento de Puerto Madero, un día antes de presentar un informe clave en la justicia contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner.