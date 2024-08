Manuel Adorni negó haber ninguneado a Diego Maradona: "Entendieron cualquier cosa"

De inmediato, uno de los periodistas que estaban en la sala le recordó la ausencia en las menciones de Diego Maradona. “¿Quién?”, respondió Adorni de manera irónica. Y siguió con el ninguneo: “Ah...Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores”. La actitud del funcionario, claro, no tardó en viralizarse. Y recibió varias críticas.

adorni

"Es parte del folklore, en definitiva lo aclaré, hay cosas que se usan para hacer política. Lo de Maradona fue una chicana con una periodista que no salió al aire porque no tenía micrófono y no la poncharon en la cámara y quedó como que yo lo ninguneaba a Maradona, de ninguna manera", intentó justificarse Adorni en la conferencia de prensa que encabezó esta mañana desde Casa Rosada.

Y agregó: "Entendieron cualquier cosa y lo van a usar eternamente, así que ojalá que dejen la bandera durante la eternidad porque aparte soy de Boca. Quedará mi apellido en la tribuna de Boca. Como expliqué, nombraba a jugadores contemporáneos, de la Selección de ahora, pero se lo han tomado bastante a pecho".

adorni maradona