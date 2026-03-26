El piloto del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este confirmó quién pagó

Al mismo tiempo, Adorni mantendrá reuniones constantes con ministros y referentes de La Libertad Avanza (LLA), buscando instalar temas de gestión que le permitan "correr" el eje de las sospechas sobre su vuelo privado.

Desde el entorno libertario confían en que esta sobreexposición operativa logre neutralizar el cuestionamiento ético mientras la causa avanza en los tribunales federales.