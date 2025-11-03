Gobernadores celebraron la designación de Diego Santilli como ministro del Interior
Mandatarios provinciales destacaron la oportunidad de diálogo y trabajo con el Gobierno tras el nuevo cargo del funcionario.
La designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior generó sorpresa en el ámbito político. El “Colo” finalmente no asumirá la banca de diputado nacional luego de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires y, por el contrario, desde este lunes se pondrá al frente de la cartera tras la salida de Lisandro Catalán. La repercusión en las provincias fue buena y varios gobernadores lo felicitaron por su nuevo cargo.
Uno de los primeros en expresarse fue Marcelo Orrego, gobernador de San Juan: Mis mejores deseos para Diego Santilli en esta nueva etapa como ministro del Interior. En este momento histórico, tenemos la oportunidad de impulsar reformas que mejoren la vida de la gente”, consideró y destacó: “Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso por el país que todos queremos”.
A su turno le siguió Rogelio Frigerio, quien desde la provincia de Entre Ríos felicitó al flamante ministro del Interior y consideró que se trata de “una gran noticia” el hecho de que el presidente Javier Milei haya “confiado” en Santilli para su nuevo cargo.
“Sos una persona de diálogo, de consensos y de trabajo, y no tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos en las reformas que la Argentina necesita desde hace tanto tiempo”, publicó Frigerio el domingo por la noche a través de su perfil en la red social X.
A diferencia de sus pares provinciales, Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut, fue un poco más conciso, aunque optó por compartir la publicación del anuncio realizada por el propio Santilli donde se lo ve al nuevo ministro junto al presidente Milei.
“Felicitaciones @diegosantilli !!! Te deseo éxitos en lo que se viene, te vamos a acompañar en este nuevo desafío!!!”, escribió Torres.
Por su parte, Gustavo Valdés, desde Corrientes, también envió sus felicitaciones a Santilli por su designación como ministro del Interior y agregó: “Espero que, desde ese lugar, podamos profundizar tanto el trabajo como el diálogo entre Nación y provincias para alcanzar buenos resultados. Hay mucho por hacer”.
Alberto Weretilneck, de Río Negro, escribió este lunes un mensaje similar: “Felicitaciones Diego Santilli por tu designación como ministro del Interior. Desde Río Negro vas a contar con todo nuestro acompañamiento y colaboración para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y las provincias. La construcción de consensos y el diálogo federal son el camino para seguir impulsando el desarrollo de la Argentina”.
Por el contrario, hasta el término de esta nota, no se pronunciaron al respecto algunos gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco). Excepto Torres y Valdés, otros mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), tampoco se pronunciaron.
Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), no habían enviado sus mensajes de felicitaciones así como tampoco lo hizo hasta el momento el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Los dos peronistas que participaron del encuentro en Casa Rosada el viernes, como fue el caso de Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), tampoco compartieron palabras de felicitaciones a Santilli.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario