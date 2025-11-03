Gobernadores celebraron la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

“Felicitaciones @diegosantilli !!! Te deseo éxitos en lo que se viene, te vamos a acompañar en este nuevo desafío!!!”, escribió Torres.

Por su parte, Gustavo Valdés, desde Corrientes, también envió sus felicitaciones a Santilli por su designación como ministro del Interior y agregó: “Espero que, desde ese lugar, podamos profundizar tanto el trabajo como el diálogo entre Nación y provincias para alcanzar buenos resultados. Hay mucho por hacer”.

Alberto Weretilneck, de Río Negro, escribió este lunes un mensaje similar: “Felicitaciones Diego Santilli por tu designación como ministro del Interior. Desde Río Negro vas a contar con todo nuestro acompañamiento y colaboración para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y las provincias. La construcción de consensos y el diálogo federal son el camino para seguir impulsando el desarrollo de la Argentina”.

Por el contrario, hasta el término de esta nota, no se pronunciaron al respecto algunos gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco). Excepto Torres y Valdés, otros mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), tampoco se pronunciaron.

Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), no habían enviado sus mensajes de felicitaciones así como tampoco lo hizo hasta el momento el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Los dos peronistas que participaron del encuentro en Casa Rosada el viernes, como fue el caso de Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), tampoco compartieron palabras de felicitaciones a Santilli.