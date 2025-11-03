Diego Santilli: "El desafío es incorporar a 8 millones más de trabajadores al empleo formal"

diego santilli

En su nuevo rol, Santilli destacó la importancia de la articulación con los gobernadores, senadores y diputados, y remarcó la necesidad de un trabajo coordinado con la Cámara de Diputados y el Senado, especialmente tras la reciente recomposición de ambas cámaras.

En cuanto a la relación con los gobernadores, Santilli señaló: “Los voy a escuchar, que es el rol que me toca”. También aclaró que dialogará con ellos “dentro del marco definido por el presidente”, cuyo eje es el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit.