"Dignidad, lucha y valentía": Sergio Massa despidió a Taty Almeida
El líder del Frente Renovador le dedicó un sentido mensaje a la diriganta de derechos humanos que falleció este domingo a los 95 años.
El exministro de Economía y referente político Sergio Massa despidió este domingo a Taty Almeida en sus redes sociales, destacando su legado de dignidad y valentía tras confirmarse el fallecimiento de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
A través de sus canales oficiales de comunicación, el líder del Frente Renovador se sumó a las múltiples expresiones de pesar de todo el arco político y social argentino.
Al compartir un pronunciamiento de su propia fuerza partidaria, Massa le dedicó unas breves pero profundas palabras de reconocimiento a la histórica dirigente: "Hasta siempre, Taty. Dignidad, lucha y valentía".
El comunicado del Frente Renovador por la muerte de Taty Almeida
La publicación compartida por el ex candidato presidencial expresaba el profundo impacto que causó la partida de Almeida a sus 95 años, remarcando la huella imborrable que dejó su militancia con el pañuelo blanco en la sociedad:
"Con profundo dolor despedimos a Taty Almeida, una luchadora incansable y una de las voces más valientes en la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Su ejemplo, su compromiso y su valentía marcaron para siempre la historia de nuestro país", señalaba el texto institucional.
Hacia el cierre, el comunicado del partido político enfatizó el valor de su figura para las próximas generaciones: "Su legado seguirá vivo en cada lucha por una Argentina más justa, democrática y con memoria. Hasta siempre, Taty".
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