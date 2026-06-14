"Dignidad, lucha y valentía": Sergio Massa despidió a Taty Almeida

"Con profundo dolor despedimos a Taty Almeida, una luchadora incansable y una de las voces más valientes en la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Su ejemplo, su compromiso y su valentía marcaron para siempre la historia de nuestro país", señalaba el texto institucional.

Hacia el cierre, el comunicado del partido político enfatizó el valor de su figura para las próximas generaciones: "Su legado seguirá vivo en cada lucha por una Argentina más justa, democrática y con memoria. Hasta siempre, Taty".