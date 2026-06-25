Diputados dio media sanción para el "Súper RIGI" y el Gobierno sumó una victoria legislativa

La defensa del oficialismo: "Salir de Cavernicolandia"

Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), los argumentos se centraron en la urgencia de otorgar seguridad jurídica extrema para competir con potencias globales.

En este marco, Bertie Benegas Lynch defendió el texto afirmando que los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios sirven para "proteger el derecho de propiedad" y dejar atrás un pasado de "cavernícolas" que ahuyentó los capitales.

Del mismo modo, Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni sumaron que este régimen permitirá posicionar al país en áreas como la biotecnología y la inteligencia artificial, descartando un costo fiscal real debido a que se aplica sobre "actividades que hoy no existen en la Argentina".

El rechazo de la oposición dura: "Un plan macabro y cesión de soberanía"

Unión por la Patria (UP) bloqueó de forma unánime el proyecto, denunciándolo como un beneficio desmedido que no garantiza el progreso interno.

Mario Manrique y Jorge Taiana calificaron la iniciativa como un "negociado entre particulares" y un "cheque en blanco" que promueve una economía extractivista y debilita a las pymes; en tanto, Victoria Tolosa Paz apuntó directamente contra la lógica oficialista: "No hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo", asegurando que las grandes corporaciones hubieran invertido de todas formas sin necesidad de semejantes concesiones.

Los matices del centro: aliados y críticas técnicas

Los bloques de la UCR y Provincias Unidas aportaron los votos clave para la aprobación, aunque con severas advertencias.

Lisandro Nieri (UCR) apoyó la medida destacando el éxito del RIGI original (con USD 30.000 millones ya aprobados) y celebró que el dictamen final incorporara un 20% de "Compre Nacional" para proveedores locales a propuesta del MID.

Por el contrario, Martín Lousteau y Pablo Juliano plantearon sus dudas al criticar la falta de límites claros del proyecto —donde las empresas deben "autopercibirse" novedosas— y advirtieron que este beneficio para grandes corporaciones genera una profunda asimetría con el postergado sector pyme (RIMI) y un costo fiscal que terminarán absorbiendo las provincias.