Organizaciones sociales se movilizan al Congreso este miércoles por las familias endeudadas
La marcha está convocada para el mediodía del miércoles y busca dar impulso a las iniciativas parlamentarias para aliviar la situación de miles de argentinos.
Libres del Sur convocó para este miércoles a una movilización al Congreso para respaldar y dar impulso a los proyectos presentados por bloques opositores, que contemplan la adopción de medidas de alivio para las personas y familias endeudadas con entidades financieras y aplicaciones.
Según indicaron desde la agrupación que conduce Silvia Saravia, la concentración en los alrededores del Parlamento se producirá desde el mediodía, en coincidencia con el pedido de sesión especial motorizado por legisladores opositores, que quieren emplazar a las comisiones para dictaminen proyectos vinculados a la morosidad familiar y a la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Vale recordar que Libres del Sur ya realizó un boicot de 24 horas a Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito y además sus militantes asistieron a distintas sucursales bancarias del conurbano bonaerense, a quienes responsabilizaron por las altas tasas de interés que deben afrontar las familias endeudadas.
Contra el Gobierno Nacional y Mercado Libre
Silvia Saravia, referente de Libres del Sur, apuntó al fundador de Mercado Libre como principal responsable del alza en la morosidad, al tiempo que criticó al Gobierno Nacional por su “insensibilidad” ante la problemática que afecta a millones de argentinos.
“La situación sigue generando niveles altísimos de morosidad que afectan al conjunto de trabajadores, jubilados y ciudadanos en general”, dijo, señalando que “queremos manifestar nuestro descontento con las tasas usurarias que viene cobrando Mercado Libre”.
La dirigente que también forma parte del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) sostuvo además que “el ajuste de Milei es de una crueldad y una insensibilidad tremenda con nuestro pueblo. Encima busca explicaciones ridículas para no hacerse cargo del fracaso de su gobierno”.
Saravia advirtió que desde el oficialismo se “habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar sus tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 40 veces la inflación anual”.
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