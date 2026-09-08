Organizaciones sociales se movilizan al Congreso este miércoles por las familias endeudadas

La dirigente que también forma parte del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) sostuvo además que “el ajuste de Milei es de una crueldad y una insensibilidad tremenda con nuestro pueblo. Encima busca explicaciones ridículas para no hacerse cargo del fracaso de su gobierno”.

Saravia advirtió que desde el oficialismo se “habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar sus tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 40 veces la inflación anual”.