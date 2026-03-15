Diputados: llamaron a una conferencia de prensa por la causa $LIBRA

El registro fue hallado en el celular del empresario Mauricio Novelli y quedó incorporado a la causa judicial que analiza la promoción de la criptomoneda difundida por el presidente Javier Milei.

Un documento encontrado en el teléfono del empresario “cripto” Mauricio Novelli pasó a formar parte de la investigación judicial que analiza una supuesta estafa en el marco del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

Se trata de una anotación en la que se menciona un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado a la promoción del token.

El archivo fue detectado por el peritaje del celular del empresario Novelli y describe un presunto esquema de pagos relacionado con la difusión pública del proyecto.

Según surge de ese registro, el entendimiento contemplaría distintos desembolsos asociados al respaldo que el presidente Javier Milei dio a la iniciativa.

Entre los detalles que aparecen en la anotación se menciona un primer pago de “1,5 millones de dólares en tokens o efectivo”, seguido de otro monto similar condicionado supuestamente a que el mandatario realizara una publicación en redes sociales promocionando la criptomoneda.

El esquema también incluiría un tercer tramo cercano a los dos millones de dólares, que estaría vinculado a la eventual firma de un acuerdo de asesoramiento. Total 5 millones de dólares

De acuerdo con la información incorporada a la causa, el documento habría sido creado pocos días antes de que el Presidente difundiera en sus redes sociales el lanzamiento de $LIBRA.

La nota estaba en inglés y la traducción es la siguiente

“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H. $1,5M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5 M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis . $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

En paralelo, los investigadores analizan las comunicaciones registradas en el teléfono de Novelli para reconstruir los contactos que mantuvo durante esos días. Hay comunicaciones con Milei antes y después del lanzamiento del token.

El contenido de esas comunicaciones se desconoce pero en el peritaje están detallados los horarios de las mismas. Recién el viernes las querellas pudieron acceder a los anexos reservados donde estaba todo el material probatorio.

También hay comunicaciones entre Novelli y Karina Milei, Santiago Caputo y el ex asesor presidencial Demian Reidel.