Diputados: oposición pide interpelar a Guillermo Francos por la ley de Emergencia en Discapacidad
La oposición pidió interpelar al jefe de Gabinete e iniciar una moción de censura para removerlo de su cargo, luego de la decisión del Gobierno de incumplir la ley sancionada en el Congreso.
Diputados nacionales de Encuentro Federal, liderados por Oscar Agost Carreño, presentaron una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras acusar al Gobierno de incumplir con la ley de emergencia en Discapacidad, cuyo veto había sido rechazado en el Congreso.
De esta manera, la medida busca que el ministro coordinador sea destituido por la mayoría absoluta de cada una de las cámaras legislativas, un objetivo que, de acuerdo al bloque, sería alcanzable.
La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.
El diputado Agost Carreño, en un posteo en X, afirmó que "el Gobierno rompió el estado de derecho". El legislador y sus colegas, que acusaron a Francos de incumplir la ley, también lo señalan por "dictar decretos nulos e inconstitucionales" y "violar la división de poderes del Estado".
El legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que el presidente Javier Milei "incurre en nulidad absoluta" con el Decreto 681/25, con el que el Gobierno suspendió los efectos de la ley por "falta de financiamiento".
"No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso", sostuvo Ferraro, y le exigió a Francos que cumpla la ley.
Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad pero en el mismo decreto avisó que suspendía los efectos de la ley por falta de financiamiento y supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026.
Así quedó plasmado en el Decreto 681/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; de su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
