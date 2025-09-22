Diputados: oposición pide interpelar a Guillermo Francos por la ley de Emergencia en Discapacidad

El legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que el presidente Javier Milei "incurre en nulidad absoluta" con el Decreto 681/25, con el que el Gobierno suspendió los efectos de la ley por "falta de financiamiento".

"No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso", sostuvo Ferraro, y le exigió a Francos que cumpla la ley.

Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad pero en el mismo decreto avisó que suspendía los efectos de la ley por falta de financiamiento y supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026.

Así quedó plasmado en el Decreto 681/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; de su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.