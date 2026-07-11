La llamativa "cábala" de Leila Gianni: jacuzzi, bikini celeste y blanca y un mensaje mundialista
Como contra Egipto, la concejal libertaria volvió a encender el debate en las redes sociales en la previa del partido de la Selección Argentina ante Suiza.
La concejal de La Libertad Avanza, Leila Gianni, volvió a ubicarse en el centro de las miradas y las controversias en el universo digital, es vez con un video subido de tono, en el que otra vez aparece en el jacuzzi y usa una bikini con los colores argentinos
En la antesala del decisivo choque de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial, la dirigente política decidió compartir su particular método para enviar "buenas vibras" al equipo de Lionel Scaloni, desatando una ola de reacciones en X (ex Twitter).
No es la primera vez que la funcionaria elige un entorno relajado para sintonizar los partidos del conjunto nacional. Tras haber generado una fuerte repercusión al subir una fotografía dentro de un jacuzzi durante el infartante duelo de octavos de final contra Egipto, esta vez Gianni decidió ir un paso más allá para mantener viva su "cábala".
Leila Gianni, video y música para alentar a la Scaloneta
A través de su cuenta oficial, la legisladora local subió un video filmado nuevamente desde el jacuzzi, luciendo una bikini con los colores celeste y blanco en un claro guiño a la indumentaria oficial de la Albiceleste.
Para acompañar las imágenes, que rápidamente sumaron miles de reproducciones y comentarios de todo tipo, la concejal apeló a la fibra más futbolera citando los fragmentos más populares de la conocida canción de la banda de cumbia La T y La M. "Esta locura no la traten de entender / No tiene cura, se lleva en la piel / Hoy todos a alentar a la selección", escribió en su posteo.
Como suele ocurrir con sus apariciones públicas, la publicación de la referente libertaria no tardó en cosechar posturas sumamente contrapuestas. Mientras que algunos usuarios y militantes de su espacio celebraron el posteo descontracturado y se prendieron al clima de fiesta mundialista, otros sectores de la red social criticaron con dureza la exposición y el tono de la publicación en medio de sus responsabilidades institucionales.
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