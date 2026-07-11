La llamativa "cábala" de Leila Gianni: jacuzzi, bikini celeste y blanca y un mensaje mundialista

Para acompañar las imágenes, que rápidamente sumaron miles de reproducciones y comentarios de todo tipo, la concejal apeló a la fibra más futbolera citando los fragmentos más populares de la conocida canción de la banda de cumbia La T y La M. "Esta locura no la traten de entender / No tiene cura, se lleva en la piel / Hoy todos a alentar a la selección", escribió en su posteo.