El oficialismo no tiene los votos para eliminar las PASO y los aliados no quieren colectoras

Ese clima domina el Senado, donde el Ejecutivo prioriza la aprobación de zonas frías. Todo lo que el oficialismo ofrece en negociación lo vuelca en ese proyecto, del cual planea extraer los $300.000 millones para financiar el presupuesto universitario.

A esta complejidad se suman gobernadores que rechazan las colectoras. Osvaldo Jaldo (Tucumán) transmitió su desacuerdo a Diego Santilli durante los actos por el Día de la Independencia. A su negativa se suman Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut).

En los despachos aliados del Senado, el tema pierde prioridad. Lo que antes dominaba la agenda ahora cede relevancia. Los socios recuerdan al oficialismo el acuerdo inicial: cualquier cambio electoral debía cerrarse antes de finalizar el primer semestre. Ahora advierten que el Gobierno deberá aguardar hasta el último trimestre. Los bloques aliados transmiten a los enviados oficialistas que una resolución para finales de noviembre, en pleno debate del Presupuesto 2027, resulta poco factible. La ley que el Ejecutivo remitirá el 15 de septiembre deberá incluir el gasto para las elecciones de 2027.