Germán Martínez: "Hay una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento de Diputados"

"Es de una gravedad institucional enorme. Es un hecho político e institucional inédito", aseveró Germán Martínez y agregó: "Aquí hay una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento de la Cámara de Diputados".

La sesión preparatoria en la que el oficialismo buscaba reelegir al frente de la Cámara de Diputados a Cecilia Moreau fracasó por falta de quórum pero la diputada del Frente de Todos continuará de todos modos al frente del cuerpo hasta que se realice una nueva sesión preparatoria.

El oficialismo sólo pudo reunir 122 de los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate, ya que Juntos por el Cambio había anunciado que no bajaría a la sesión en rechazo a la resolución de la Presidencia de la Cámara que suspendió la designación de los miembros del cuerpo en el Consejo de la Magistratura.

Cecilia Moreau

Por su parte, Moreau ratificó hoy su decisión de apelar el fallo del juez Martín Cormick sobre el Consejo de la Magistratura "para defender la autonomía de la cámara" y dijo que "no hay fallos buenos ni malos".

"Para mi no hay fallos buenos, ni fallos malos. No hay fallos según la conveniencia del momento, con lo cual la decisión del juez fue apelada por esta cámara con la total convicción de defender la autonomía y hacer lo que teníamos que hacer. Vamos a seguir trabajando para defender la autonomía de esta cámara y que no sean vulneradas sus decisiones", aseguró Moreau en la rueda de prensa que ofreció con el resto de los integrantes de la bancada oficialista.

En ese sentido, la diputada dijo que "los partidos políticos debemos transitar el camino de la construcción de un nuevo pacto democrático, donde las instituciones sean libres y los partidos políticos deben actuar en consecuencia".