Tiene fecha el tratamiento en Diputados del proyecto para bajar la edad de imputabilidad

bullrich presentó proyecto ley juicio en ausencia delitos graves.jpeg Patricia Bullrich, junto a Mariano Cúneo Libarona.

Su tratamiento comenzará pasado el mediodía del miércoles próximo en las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), en el anexo C de la cámara baja, según se informó oficialmente.

En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.

Y se puntualiza que el piso de 16 años para ser punible, como todavía rige en la legislación argentina, dista de la edad mínima vigente en otros países de la región, como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, de 13 años; Brasil y México, de 12 años, y Granada y Trinidad y Tobago, donde lo menores son punibles como adultos desde los 7 años.

Vale recordar que los ministros Cuneo Libarona y Patricia Bullrich habían anunciado el pasado 28 de junio que se iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años.

Mariano Cúneo Libarona defendió el proyecto de la baja de edad de imputabilidad

El ministro de Justicia de la Nación se cargó en sus hombro la mochila de defender esta polémica propuesta y advirtió que los chicos de 13 años "son adultos y tienen conciencia".

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, sostuvo Cúneo Libarona.

El ex abogado defensor de narcos condenados como Miguel "Mameluco" Villalba, su hijo Iván "Salvaje" Villalba y el ex intendente de Paraná Sergio Varisco, aseguró además que "si tiene conciencia de que tomar un arma y matar es homicidio, ¿cómo no va a comprender la criminalidad del acto? ¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? Que son inimputables, que quedan en libertad. No hay límites".

cuneo libarona.jpg