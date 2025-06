Dirigentes de izquierda se movilizaron al PJ en apoyo a Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema

Con una decisión que convalida el fallo del Tribunal Oral Federal N°2 y su confirmación por la Cámara de Casación Penal, la Corte dejó firme la condena contra la expresidenta. Esto implica que la titular del Partido Justicialista (PJ) queda condenada por administración fraudulenta e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

En este marco, dirigentes de la izquierda se movilizaron a la sede del Partido Justicialista en apoyo a la exmandataria. Se aceraron Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Christian "Chipi" Castillo y otros dirigentes del PTS.

"Fallo infame. Claro avance antidemocrático. Hay que repudiarlo", escribió Bregman en sus redes sociales luego que se confirmara la ratificación de la condena por parte del máximo tribunal.

Anteriormente, la abogada y dirigente del FIT había denunciado que existe una "avanzada antidemocrática" contra la expresidenta y advirtió que la ratificación del fallo por parte de la Corte en la causa Vialidad, "va a incrementar la persecución" a referentes políticos y organizaciones sociales".

"He sido opositora durante los gobiernos de Cristina Kirchner, siempre he manifestado mis diferencias políticas e ideológicas profundas, pero no puedo dejar de ver qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente, hay un avance antidemocrático", afirmó este martes por la mañana en C5N.