Avanza la investigación al "Croata" por irregularidades en importaciones y  exportaciones

El Croata Ivo Rojnica

Ese nombre permitió a los investigadores remitirse directamente a una causa penal radicada en el juzgado en lo penal económico N° 6, a cargo de Marcelo Agüinsky. La involucrada era la firma Refinería Sudamericana de Grasas, denunciada en abril de 2023 por dos hechos. Uno era una triangulación de dinero a partir de una subfacturación de exportaciones efectuadas entre 2021 y 2022 a Perú y Colombia de “Harina de Carne y huesos”.

Esos envíos fueron refacturados a través de una tercera firma llamada Sphere Trading LLC. Se detectó que los valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado, incluso para envíos anteriores a 2022 de la misma empresa. El cálculo que se hizo desde AFIP ascendía a más de 563 mil dólares de diferencia, solo en las operaciones que pudieron ser cotejadas. Pero la proyección indica que pudieron dejar de ingresar divisas al país por más de 3 millones de dólares.

Pero Refinería Sudamericana fue también denunciada por la importación de maquinaria usada que se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor, lo que, según la causa que tiene Aguinsky pudo haber causado un perjuicio por derechos no percibidos y multa de hasta 441 mil dólares.

el croata

Pero la historia no queda solo allí: la firma que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quimes con exportaciones a África, Asia y Europa opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, a orillas del lago Nahuel Huapi denominado “Villa Beluno”.

En un lugar de ensueño en Bariloche, el hotel no esconde su relación con Refinería Sudamericana que es la titular de los contratos de alojamiento con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticación. Abrió sus puertas en 2019 pero las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias que obran en la Justicia y a figurar como clientes en la libreta del “Croata”.

Ámbito pudo saber de fuentes del mercado que Rojnica aparece relacionado con otro grupo de empresas que hasta ahora no habían sido detectadas, una en los Estados Unidos y las otras dos en Reino Unido. Mudart Springs LLC, con sede en Miami, fue registrada en abril de 2019. Peimento LTD fue registrada en julio de este año en el Companies House. El mismo día quedó asentada la creación de Peimento Cards LTD.