La Corte confirmó el sobreseimiento a Macri por presunto espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan

El fallo de Casación explicó que, aunque el juez anterior había insinuado que la información sobre las preguntas o reclamos se había conseguido por medio de infiltraciones, los testimonios de los familiares demostraron lo contrario.

Según la resolución, los propios familiares reconocieron que compartían sus reclamos y expectativas públicamente, a través de los medios de comunicación e incluso en videos publicados en redes sociales. Por eso, el tribunal descartó que existiera algún tipo de secreto entre ellos o que la información se hubiera conseguido solo mediante métodos ilegales.

"Queda descartado cualquier tipo de secretismo entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios ilegales", indicaron.

Además, la Cámara Federal de Casación Penal señaló que las acciones mencionadas en la causa no significaron un exceso en las tareas de inteligencia. Consideró también que las actividades realizadas estuvieron dentro de los límites legales y no constituyeron una invasión injustificada ni abusiva en la vida privada de las personas involucradas.

Luego de este fallo, las querellas particulares decidieron llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia presentando recursos extraordinarios y sosteniendo que hubo una falta de imparcialidad judicial.

Ante esto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron desestimar los recursos y cerrar la causa.