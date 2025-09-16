Escándalo en ANDIS: Poder Ciudadano se opuso a la nulidad de la causa pedida por los Kovalivker

Para Poder Ciudadano, el planteo de los Kovalivker es “extemporáneo” y además indicaron que los audios son indicios que “cumplen el estándar probatorio”.

spagnuolo milei y martin menem

Los abogados de Poder Ciudadano encabezados por Hugo Wortman Jofré remarcaron que los audios son indicios que deberán ser corroborados por otros medios de prueba.

“El interés público en la persecución de la corrupción se encuentra por encima de cualquier expectativa de privacidad del funcionario público”, recordaron desde la Fundación al citar jurisprudencia.

Para los querellantes, la investigación está en sus comienzos y es extemporáneo el planteo realizado.

andis

Los Kovalivker habían cuestionado el origen de la grabación porque “viola el derecho a la intimidad del señor Diego Spagnuolo, siempre suponiendo la veracidad de la grabación”. Pusieron de relevancia “su manipulación, previo a producir la grabación y sin consentimiento de la persona en cuestión".