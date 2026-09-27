Durísimo informe del JP Morgan sobre la economía argentina: "El peor desempeño desde la pandemia"

Frente a este escenario negativo, la firma de Wall Street se vio obligada a realizar un severo reajuste en sus perspectivas macroeconómicas para el cierre del año. Si bien la entidad financiera anticipaba un rendimiento moderado debido a la fragilidad exhibida durante el segundo trimestre, la magnitud del desplome superó con creces su estimación previa del 1% mensual. En consecuencia, el JP Morgan recortó de manera drástica la proyección de crecimiento para la Argentina en 2026, rebajándola de un 2,7% a un magro 1,5%.