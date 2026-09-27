El gremio más grande de la Argentina cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei

Asimismo, FAECyS vinculó la situación económica con el poder adquisitivo de los salarios y manifestó su inquietud por distintos factores que, según planteó, afectan las condiciones de vida de los trabajadores. Entre ellos mencionó el deterioro de la salud física y mental, la incertidumbre laboral, los cambios en las jornadas de trabajo y el debilitamiento de las organizaciones sindicales.

En paralelo, respaldaron los reclamos de la CGT y sostuvieron que las dificultades planteadas por la Federación exceden al sector y alcanzan al conjunto del movimiento obrero.

"La carencia de una idea de justicia social no solo encierra una actitud de despreocupación por el otro sino también un profundo desconocimiento del funcionamiento de la economía real", afirma el documento.

Por último, reivindicaron el aporte histórico de los empleados de Comercio a la construcción de derechos laborales y volvió a poner el foco en "las consecuencias de negar la crisis social" que, según la organización, atraviesa el país.

Por último, desde la Federación manifestaron su disposición a sostener el diálogo en torno a una agenda que considera central para el futuro de los trabajadores.