El gremio más grande de la Argentina cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei
El secretario general de FAECyS advirtió por el deterioro del mercado laboral y el poder adquisitivo, y respaldó los reclamos de la CGT.
En el marco del Día del Empleado de Comercio, desde el gremio que conduce Armando Cavalieri difundieron un duro comunicado en el que expresaron su preocupación por la situación económica y laboral del país, y cuestionaron al Gobierno nacional.
Bajo el título "Alegría, orgullo y preocupaciones", la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) recordó que hace 92 años se promulgó la Ley 11.729, una norma que sentó las bases del sistema indemnizatorio laboral argentino, reivindicó el papel de la justicia social y señaló lo que considera un retroceso en materia de derechos y protección laboral.
"Democracia y calidad de vida son conceptos que caminan de la mano", sostiene el texto, al defender un modelo basado en el acceso de los trabajadores a la educación, la salud, las jubilaciones, la protección social y la organización sindical.
En ese sentido, desde Comercio plantearon que ese entramado social atraviesa un proceso de debilitamiento y cuestionaron que, a partir de "argumentos y explicaciones falaces", se ponga en discusión un modelo que, según sostuvieron, fue construido durante décadas.
Comercio alertó por el deterioro del mercado laboral
En este sentido, desde el gremio que dirigido por Cavalieri remarcaron: "Nos preocupa particularmente el deterioro de nuestro mercado de trabajo. Estamos viviendo un constante declive de la protección laboral".
Asimismo, FAECyS vinculó la situación económica con el poder adquisitivo de los salarios y manifestó su inquietud por distintos factores que, según planteó, afectan las condiciones de vida de los trabajadores. Entre ellos mencionó el deterioro de la salud física y mental, la incertidumbre laboral, los cambios en las jornadas de trabajo y el debilitamiento de las organizaciones sindicales.
En paralelo, respaldaron los reclamos de la CGT y sostuvieron que las dificultades planteadas por la Federación exceden al sector y alcanzan al conjunto del movimiento obrero.
"La carencia de una idea de justicia social no solo encierra una actitud de despreocupación por el otro sino también un profundo desconocimiento del funcionamiento de la economía real", afirma el documento.
Por último, reivindicaron el aporte histórico de los empleados de Comercio a la construcción de derechos laborales y volvió a poner el foco en "las consecuencias de negar la crisis social" que, según la organización, atraviesa el país.
Por último, desde la Federación manifestaron su disposición a sostener el diálogo en torno a una agenda que considera central para el futuro de los trabajadores.
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