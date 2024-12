Edgardo Kueider pidió apartar a la jueza Sandra Arroyo Salgado

Por otra parte, Kueider y Guinsel Costa pidieron apartar a Arroyo Salgado de esa investigación porque consideran que "hay una persecución política y prejuzgamiento por parte de la magistrada".

El pedido de la defensa llega luego de que la jueza Arroyo Salgado pidiera la extradición de amos detenidos con el fin de tomarles declaración indagatoria en Argentina.

La causa investiga al exsenador por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Arroyo Salgado solicitó el traslado de Kueider y Guinsel Costa a su Juzgado Federal de San Isidro en calidad de “detenidos comunicados”. También pidió a los fiscales que secuestren los celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron apresados en la frontera.

Hasta el momento, los representantes del Ministerio Público de Paraguay ni siquiera llevaron a cabo el análisis de los teléfonos celulares de los detenidos.

En este sentido, Arroyo Salgado busca determinar mediante un peritaje si los celulares fueron manipulados, vía presencial o remota, durante estas semanas, así como también intentar recuperar el contenido de los mismos ante sospechas de que pudo haber manipulación pruebas.

Además, pidió que se realice un allanamiento en el departamento de lujo que comparten Kueider y Guinsel Costa, en el complejo Tierra Alta, para cumplir la prisión domiciliaria que dictó la justicia paraguaya.

Denuncian que la secretaria de Edgardo Kueider quiso comprar cinco departamentos en Paraguay

Edgardo Kueider - secretaria Guinsel Costa Edgardo Kueider e Iara Magdalena Guinsel Costa fueron detenidos en Paraguay

Un empresario inmobiliario paraguayo confirmó ese martes que Iara Costa, secretaria del ex senador argentino Edgardo Kueider, detenido en Paraguay, intentó adquirir cinco departamentos en julio pasado, cada uno con un valor promedio de 130 mil dólares.

En declaraciones a Radio 10, Carlos Guasti, presidente del Grupo Petra, detalló que el intento de compra fue inusual. “Se presentó muy extrañamente a última hora esta persona e intentó hacer una operación muy apurada”, explicó en declaraciones a Mañana Sylvestre.

Sin embargo, la operación no prosperó debido a la falta de documentación y las irregularidades detectadas en el proceso. “Los mecanismos de seguridad se activaron y no pudimos avanzar", sostuvo, y añadió: "No presentaron absolutamente nada”.

El hombre también subrayó las condiciones en las que Costa intentaba cerrar el negocio: “Quería pagar casi la mitad ahí con el dinero. Nosotros no podemos realizar el pago así”.

Edgardo Kueider continúa detenido en Paraguay luego de ser detenido por intentar cruzar hacia Argentina con más de 200 mil dólares sin declarar. El ex funcionario y su secretaría se encuentran cumpliendo el arresto domiciliario en un edificio con pileta en la terraza.