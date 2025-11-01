El casi increíble candidato del PRO para 2027 que echó a rodar Eduardo Feinmann
El periodista cercano a la gestión libertaria ya le puso nombre y apellido al "candidato propio" del PRO para 2027, como anticipó recientemente Mauricio Macri.
El jueves pasado, en la previa a su encuentro gastronómico con Javier Milei en la Quinta de Olivos, Mauricio Macri metía algo de presión a los temas de conversación entre ambos, que finalmente resultaron ser un fiasco, según dijo ahora el expresidente.
“Me invitó a comer algunas milanesas, volveremos a hablar”, decía el líder del PRO durante una presentación en Santiago de Chile, adonde también lanzaba la inesperada advertencia, después de prometer que seguiría respaldado “las ideas” libertarias porque, según su parecer, son “las correctas”.
No obstante, aclaraba: “El PRO está más vivo que nunca y tiene 400 dirigentes que nadie tiene… Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar (las presidenciales), que lo tendrá en el 27”. Un imprevisto baldazo de agua fría para propios y ajenos.
El inesperado precandidato de Mauricio Macri para 2027
Tal declaración caló hondo en muchos medios y periodistas afines al Gobierno que comenzaron a especular quién podría el candidato presidencial del PRO prometido por Macri, que eventualmente competiría con Milei, quien ha manifestado sus ansias de reelección.
Por ejemplo, Eduardo Feinmann, quien ya metió una postulación. “No creo que ese candidato sea Mauricio Macri”, dijo el periodista con relación al inesperado anuncio del exmandatario y titular del PRO. Y arriesgó: “¿Será Marcos Galperín el candidato del PRO a presidente?”
“El PRO hoy no tiene un candidato a presidente, y todos están buscando outsiders, gente nueva… Pregunto, nada más: ¿será Marcos Galperín el candidato a presidente del PRO, amarillo, para el 27? ¿Empezará a rodar ese nombre o no…?”, insistió.
Lo cierto es quien echó a rodar nombre y apellido del dueño de Mercado Libre fue el propio Feinmann, ya que hasta ahora no figuraba en el radar de nadie dado sus nulos antecedentes político-partidarios, más allá de su antiperonismo rampante y la adhesión a la gestión libertaria que expone cuando puede.
Pero en la Argentina de hoy, sobre todo desde que Javier Milei fue elegido presidente, nadie está imposibilitado de alcanzar ese otrora honroso cargo: si un payaso televisivo alcanzó la Presidencia para convertirse en ‘It’, Galperín también puede tener su opción. Se verá.
