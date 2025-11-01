El casi increíble candidato del PRO para 2027 que echó a rodar Eduardo Feinmann

macri y galperin Mauricio Macri junto a Marcos Galperín.

“El PRO hoy no tiene un candidato a presidente, y todos están buscando outsiders, gente nueva… Pregunto, nada más: ¿será Marcos Galperín el candidato a presidente del PRO, amarillo, para el 27? ¿Empezará a rodar ese nombre o no…?”, insistió.

Lo cierto es quien echó a rodar nombre y apellido del dueño de Mercado Libre fue el propio Feinmann, ya que hasta ahora no figuraba en el radar de nadie dado sus nulos antecedentes político-partidarios, más allá de su antiperonismo rampante y la adhesión a la gestión libertaria que expone cuando puede.

Pero en la Argentina de hoy, sobre todo desde que Javier Milei fue elegido presidente, nadie está imposibilitado de alcanzar ese otrora honroso cargo: si un payaso televisivo alcanzó la Presidencia para convertirse en ‘It’, Galperín también puede tener su opción. Se verá.