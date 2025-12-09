El Consejo de Mayo se reúne por última vez en la previa a las sesiones extraordinarias

Consejo y Pacto de Mayo

image El Consejo de Mayo encabezado por el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El Consejo de Mayo su primer encuentro de 24 de junio de este año y tuvo como anfitrión al entonces ministro coordinador Guillermo Francos, este martes hay reemplazado por el exvocero Manuel Adorni.

Su objetivo es avanzar en los diez puntos del Pacto de Mayo firmado por el Javier Milei y una veintena de gobernadores en Tucumán, entre los cuales se encuentra la polémica reforma laboral que tiene tantos defensores -en el gobierno- como detractores -en la oposición y en sectores sindicales.

También el proyecto de inocencia fiscal, la modificación a la Ley de Glaciares y del Código Penal, y la iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal prohibiendo leyes que generen déficit, son temas que serán tratados en las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo entre el 10 y el 30 de diciembre.