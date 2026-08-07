"El corte y pegue...": Gerardo Zamora destapó un insólito error de redacción en la Ley de Propiedad Privada

Las críticas de fondo: "Factores de poder" y extranjerización de tierras

Más allá del error temporal, la intervención de Zamora profundizó en el rechazo político al contenido estructural del proyecto, al que vinculó directamente con intereses económicos concentrados y alejados de las necesidades reales de la ciudadanía.

"Generar esta ley no está llevado únicamente por cuestiones ideológicas, sino por alguna pasión que genera responder a determinados factores de poder económicos, que lamentablemente desde el primer día de este gobierno han intentado", afirmó el santiagueño.

En la misma línea, se refirió al debate en torno al capítulo sobre la extranjerización de la tierra, advirtiendo que la iniciativa responde a un rumbo político peligroso. "Quienes firmaron estos proyectos de ley piensan que retiraron esa iniciativa por convicción, pero lo hicieron para luego volver a insistir sobre esos intereses nuevamente. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con el Pacto de Mayo, sino que es incongruente, inconstitucional y contraproducente, que es lo que caracteriza a este gobierno", sentenció.

Para finalizar, el exmandatario provincial reivindicó el rol histórico de los partidos tradicionales en la consolidación institucional argentina y cerró su discurso con una dura advertencia sobre el rumbo actual del país.

"Felicito a quienes se opusieron a ese capítulo, aunque falta en este optimismo dar más importancia a quienes pertenecen al peronismo y al radicalismo, que construyeron este país con banderas de la causa de los desposeídos y de la justicia social. Aunque tenemos que aceptar en esos ideales errores propios que el pueblo ha castigado, porque los errores se pagan democráticamente con la voluntad de las urnas, y eso da lugar a gobiernos deshumanizantes como este", concluyó Zamora.