"El corte y pegue...": Gerardo Zamora destapó un insólito error de redacción en la Ley de Propiedad Privada
Durante el debate legislativo, el jefe del bloque del Frente Cívico por Santiago dejó al descubierto la improvisación del oficialismo con un insólito erro.
La sesión especial en la Cámara de Senadores de la Nación para debatir la polémica Ley de Propiedad Privada dejó este jueves un momento de fuerte voltaje político y, al mismo tiempo, un blooper técnico que rápidamente acaparó la atención del recinto y que fue expusto por Gerardo Zamora durante su exposición.
El encargado de exponer las fallas del proyecto fue el senador por Santiago del Estero y jefe del bloque del Frente Cívico por Santiago quien desnudó la improvisación del oficialismo con una lectura insólita del dictamen.
Desde su banca, el legislador santiagueño tomó la palabra para cuestionar el armado exprés de la iniciativa y puso el foco en un grosero error de técnica legislativa acumulado en el último borrador del texto.
Gerardo Zamora descubrió el "corte y pegue" que retrotrae la ley a 1968
Con ironía y documentos en mano, Zamora expuso el párrafo que desató las risas y la sorpresa en el hemiciclo, apuntando directamente a las desprolijidades del oficialismo a la hora de redactar normativas.
"Miren, una nomás: artículo 38, 'sustituyase el artículo 42 de la ley 17801 que quedará redactado de la siguiente manera, la presente ley es complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación y comenzará a regir el primero de julio de 1968'. Lo felicito al que hizo esto, el corte y pegue, al que le hubieran borrado... ¡primero de julio de 1968 va a comenzar a regir esta ley!", lanzó con dureza el senador desde su escaño.
Las críticas de fondo: "Factores de poder" y extranjerización de tierras
Más allá del error temporal, la intervención de Zamora profundizó en el rechazo político al contenido estructural del proyecto, al que vinculó directamente con intereses económicos concentrados y alejados de las necesidades reales de la ciudadanía.
"Generar esta ley no está llevado únicamente por cuestiones ideológicas, sino por alguna pasión que genera responder a determinados factores de poder económicos, que lamentablemente desde el primer día de este gobierno han intentado", afirmó el santiagueño.
En la misma línea, se refirió al debate en torno al capítulo sobre la extranjerización de la tierra, advirtiendo que la iniciativa responde a un rumbo político peligroso. "Quienes firmaron estos proyectos de ley piensan que retiraron esa iniciativa por convicción, pero lo hicieron para luego volver a insistir sobre esos intereses nuevamente. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con el Pacto de Mayo, sino que es incongruente, inconstitucional y contraproducente, que es lo que caracteriza a este gobierno", sentenció.
Para finalizar, el exmandatario provincial reivindicó el rol histórico de los partidos tradicionales en la consolidación institucional argentina y cerró su discurso con una dura advertencia sobre el rumbo actual del país.
"Felicito a quienes se opusieron a ese capítulo, aunque falta en este optimismo dar más importancia a quienes pertenecen al peronismo y al radicalismo, que construyeron este país con banderas de la causa de los desposeídos y de la justicia social. Aunque tenemos que aceptar en esos ideales errores propios que el pueblo ha castigado, porque los errores se pagan democráticamente con la voluntad de las urnas, y eso da lugar a gobiernos deshumanizantes como este", concluyó Zamora.
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