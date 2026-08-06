La represión en Congreso no discriminó: varios periodistas y fotógrafos sufrieron heridas

En ese marco, al menos 12 personas fueron detenidas por las fuerzas federales durante las cinco horas que va durando la represión en la zona de Congreso por motivos que deberán ser investigados por la Justicia.

Mientras tanto, en el Senado continúa el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese al revés que recibió el Gobierno al retirar el artículo de extranjerización ilimitada de tierras.

El articulado central que sobrevivió a la tijera introduce modificaciones profundas en el Código Civil y Comercial, agilizando los desalojos de inmuebles usurpados, estableciendo nuevos límites para las expropiaciones estatales, flexibilizando la normativa sobre terrenos incendiados y facilitando la entrega de títulos de propiedad para viviendas únicas.