La represión en Congreso no discriminó: varios periodistas y fotógrafos sufrieron heridas
Mientras el Senado sigue debatiendo el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en los alrededores miles de personas sufrieron el enorme operativo represivo montado por el Gobierno Nacional.
Carros hidrantes, gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias fueron los “argumentos” utilizados por el Gobierno contra las personas que este jueves se movilizaron al Congreso contra el proyecto de ley que promueve la extranjerización ilimitada de tierras rurales.
La brutal represión ejecutada por Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal no discriminó a la hora de llevar adelante las órdenes oficiales: disparó tanto contra manifestantes como contra peatones, colectivos y autos particulares que circulaban por las inmediaciones, donde se llevó a cabo una verdadera cacería.
Incluso los trabajadores de prensa fueron víctimas del accionar represivo que, según varios testigos, superó con creces, por su dimensión y brutalidad, al desplegado en movilizaciones anteriores.
En plena cobertura de los operativos desplegados por las fuerzas federales en el centro porteño, por C5N se informó sobre la situación de una trabajadora de prensa. "En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa", alertaba el periodista Ariel Zak.
Casi simultáneamente, un periodista de La Izquierda Diario sufría el impacto de una bala de goma mientras hacía su trabajo en la zona de Avenida de Mayo y Bernado de Yrigoyen, a pesar de lo cual continuaba dando cuenta de lo que ocurría en el lugar.
En ese marco, al menos 12 personas fueron detenidas por las fuerzas federales durante las cinco horas que va durando la represión en la zona de Congreso por motivos que deberán ser investigados por la Justicia.
Mientras tanto, en el Senado continúa el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese al revés que recibió el Gobierno al retirar el artículo de extranjerización ilimitada de tierras.
El articulado central que sobrevivió a la tijera introduce modificaciones profundas en el Código Civil y Comercial, agilizando los desalojos de inmuebles usurpados, estableciendo nuevos límites para las expropiaciones estatales, flexibilizando la normativa sobre terrenos incendiados y facilitando la entrega de títulos de propiedad para viviendas únicas.
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