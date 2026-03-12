El curioso mensaje de apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni: "Si supieran el concepto de costo marginal..."
Mientras el Jefe de Gabinete se deshace en retuiteos para validar su aceptación en el Gobierno, el Presidente salió a bancarlo con una explicación económica.
El presidente Javier Milei emitió este jueves una muestra de apoyo a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que se encuentra cuestionado ante la justicia y en el ámbito político por incluir a su esposa en la comitiva oficial que viajó esta semana a la Argentina Week en Nueva York.
"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido", lanzó en X el Presidente en apoyo a su funcionario.
La explicación "economista" del asunto, entonces, daría a entender que el viaje en vuelo oficial a Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, habría representado un gasto nimio en el total del costo de traslado de la comitiva argentina que acompañó a Javier Milei a Nueva York.
"Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...", escribió Javier Milei para terminar con su arenga habitual: "ÁNIMO Manuel Adorni...!!! LLA! VLLC!".
Quizás el concepto no sea entendido por el público masivo pero una cosa es clara: la señora de Adorni no tenía un rol oficial en la comitiva de la Argentina Week y hasta su marido aseguró que fue para acompañarlo.
El Presidente, por su parte, confirmó que fue un costo extra, por más nimio que sea.
El mensaje de Javier Milei llegó luego de una catarata de tuits de apoyo a Manuel Adorni, inlcuidos los de Karina Milei, Diego Santilli, Santiago Caputo y Martín Menem.
Por su parte, Adorni ofreció sus explicaciones en algunas entrevistas y luego se llamó a silencio. Tras "deslomarse" en Nueva York, el funcionario eligió el perfil bajo y retuiteó las muestras de apoyo de Karina y Javier Milei, Santiago Caputo, Luis Petri y hasta los militantes libertarios sin cargo, como Alejandro Fargosi o Daniel Parisini (el Gordo Dan).
