El curioso mensaje de apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni: "Si supieran el concepto de costo marginal..."

El Presidente, por su parte, confirmó que fue un costo extra, por más nimio que sea.

milei adorni Agencia Noticias Argentinas.

El mensaje de Javier Milei llegó luego de una catarata de tuits de apoyo a Manuel Adorni, inlcuidos los de Karina Milei, Diego Santilli, Santiago Caputo y Martín Menem.

Por su parte, Adorni ofreció sus explicaciones en algunas entrevistas y luego se llamó a silencio. Tras "deslomarse" en Nueva York, el funcionario eligió el perfil bajo y retuiteó las muestras de apoyo de Karina y Javier Milei, Santiago Caputo, Luis Petri y hasta los militantes libertarios sin cargo, como Alejandro Fargosi o Daniel Parisini (el Gordo Dan).