"La maldición de los vuelos privados": Amalia Granata sentenció el inminente final de Manuel Adorni

Carolina Losada: Recordó cómo la senadora radical perdió la interna a gobernadora en la provincia de Santa Fe poco después de que la descubrieran haciendo su gira de campaña a bordo de un costoso avión privado.

José Luis Espert: Mencionó la reciente y abrupta caída del diputado libertario, quien fue apartado y bajado de su candidatura en la provincia de Buenos Aires exactamente por el mismo motivo.

Con estos claros ejemplos sobre la mesa, la diputada santafesina lanzó una cruda advertencia sobre el futuro político del vocero presidencial devenido en ministro: "Adorni va por el mismo camino".

Para cerrar su descargo, Granata dejó una dura reflexión sobre la hipocresía en la cúpula del poder y el rápido acostumbramiento a los lujos financiados con fondos públicos. "Se pierden con el poder y los privilegios que ellos mismos critican... la marginalidad en su máximo esplendor", sentenció, dejando en evidencia la fragilidad del relato oficial.