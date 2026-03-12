"La maldición de los vuelos privados": Amalia Granata sentenció el inminente final de Manuel Adorni
Amalia Granata fulminó a Manuel Adorni tras salir a la luz sus viajes de lujo. El listado de políticos que arruinaron sus carreras por abusar de privilegios.
El escándalo que envuelve a Manuel Adorni por el uso de aviones del Estado para su esposa y la contratación de jets VIP para sus vacaciones parece estar lejos de apagarse. A la ola de críticas mediáticas se sumó ahora una figura de peso en el ámbito político: la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata.
A través de su cuenta de X (ex Twitter), la legisladora y periodista disparó con munición gruesa contra el actual jefe de Gabinete, acusando al entorno libertario de caer en las mismas prácticas de la "casta" que tanto prometían erradicar.
Bajo el título de "La maldición de los vuelos privados", Granata enumeró un historial de dirigentes políticos que vieron truncadas sus carreras tras quedar expuestos por abusar de estos exclusivos medios de transporte.
Racconto de Amalia Granata con los antecedentes que condenan a Manuel Adorni
En su contundente mensaje publicado este jueves, la referente del espacio Somos Vida expuso dos casos emblemáticos donde la ostentación aérea terminó siendo letal para las aspiraciones electorales de sus protagonistas:
Carolina Losada: Recordó cómo la senadora radical perdió la interna a gobernadora en la provincia de Santa Fe poco después de que la descubrieran haciendo su gira de campaña a bordo de un costoso avión privado.
José Luis Espert: Mencionó la reciente y abrupta caída del diputado libertario, quien fue apartado y bajado de su candidatura en la provincia de Buenos Aires exactamente por el mismo motivo.
Con estos claros ejemplos sobre la mesa, la diputada santafesina lanzó una cruda advertencia sobre el futuro político del vocero presidencial devenido en ministro: "Adorni va por el mismo camino".
Para cerrar su descargo, Granata dejó una dura reflexión sobre la hipocresía en la cúpula del poder y el rápido acostumbramiento a los lujos financiados con fondos públicos. "Se pierden con el poder y los privilegios que ellos mismos critican... la marginalidad en su máximo esplendor", sentenció, dejando en evidencia la fragilidad del relato oficial.
