El Gobierno invisibilizó a Victoria Villarruel: el cerco en la cadena nacional y en las fotos oficiales

Con un gesto deliberado de inclinar su cabeza hacia atrás para señalar la presencia de la vicepresidenta a sus espaldas, disparó una contundente chicana: "Algo que a opositores y propios, digamos, los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia". La frase no fue azarosa y apuntó a los rumores sobre las intenciones presidenciales de Villarruel y su alejamiento del "triángulo de hierro".

Empujones en el ingreso y celular en el estrado

La jornada legislativa estuvo marcada por otros gestos por fuera del libreto. Antes del inicio de la asamblea, durante el ingreso al Palacio Legislativo, la presidenta del Senado protagonizó un fuerte momento al empujar a Karina Milei.

Luego, como corolario de un vínculo que atraviesa su punto más bajo, Villarruel mantuvo una postura rígida e imperturbable y fue captada utilizando su teléfono celular sin prestar atención a las palabras del Presidente.