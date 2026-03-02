El Gobierno invisibilizó a Victoria Villarruel: el cerco en la cadena nacional y en las fotos oficiales
La transmisión del discurso de Javier Milei en el Congreso recortó deliberadamente a la vicepresidenta. Además, el mandatario le lanzó una dura chicana.
La apertura de sesiones ordinarias 2026 ratificó la fractura en la cima del poder libertario. La decisión del Gobierno fue invisibilizar por completo a la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la cadena nacional. A esto se sumó el área de comunicación del Ejecutivo: en la selección de fotos oficiales publicadas, eligieron estrictamente aquellas imágenes donde ella no se la veía.
El cerrojo audiovisual y los gestos de frialdad
Las cámaras de la transmisión oficial encuadraron a Javier Milei con un plano cerrado que dejó fuera de cuadro el rostro de la titular del Senado, quien se encontraba sentada justo detrás suyo. Durante casi toda la alocución, la audiencia apenas pudo observar una parte de su torso, sin que le dedicaran un solo primer plano.
Esta fría relación política también quedó plasmada en los movimientos protocolares de la ceremonia:
-
Sin saludo en pantalla: La cadena nacional redujo al mínimo las apariciones de Villarruel y omitió mostrar el momento del saludo entre los integrantes del binomio.
Ingreso distanciado: El mandatario decidió ingresar al recinto por una puerta lateral y no por la entrada central, rompiendo la tradición histórica de hacerlo junto a la figura vicepresidencial.
Tensión repetida: Esta situación de distanciamiento extremo repite lo sucedido durante la apertura del año 2025, dejando en claro para propios y ajenos que están peleados.
IMPORTANTE: Javier Milei en la apertura de sesiones EN VIVO
El dardo de Milei: "Abrazar el sillón de Rivadavia"
El momento de mayor tensión institucional ocurrió cuando Milei transformó su discurso en un escenario de pase de facturas directo. El Presidente hizo referencia a las ambiciones que, según su visión, nublaron el juicio de varios actores de la política en el último año.
Con un gesto deliberado de inclinar su cabeza hacia atrás para señalar la presencia de la vicepresidenta a sus espaldas, disparó una contundente chicana: "Algo que a opositores y propios, digamos, los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia". La frase no fue azarosa y apuntó a los rumores sobre las intenciones presidenciales de Villarruel y su alejamiento del "triángulo de hierro".
Empujones en el ingreso y celular en el estrado
La jornada legislativa estuvo marcada por otros gestos por fuera del libreto. Antes del inicio de la asamblea, durante el ingreso al Palacio Legislativo, la presidenta del Senado protagonizó un fuerte momento al empujar a Karina Milei.
Luego, como corolario de un vínculo que atraviesa su punto más bajo, Villarruel mantuvo una postura rígida e imperturbable y fue captada utilizando su teléfono celular sin prestar atención a las palabras del Presidente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario