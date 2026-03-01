El provocador gesto viral de Victoria Villarruel mientras hablaba Javier Milei

Una interna que se traslada al recinto

El gesto no pasó inadvertido para los analistas, quienes vincularon la actitud de la titular del Senado con la tensa relación que mantiene con el Ejecutivo. Según algunos usuarios, el desaire responde a que el Presidente suele ignorarla en las decisiones clave, lo que habría motivado que la vicepresidenta optara por chatear en lugar de prestar atención a la Asamblea Legislativa 2026.