El provocador gesto viral de Victoria Villarruel mientras hablaba Javier Milei
La vicepresidenta Victoria Villarruel fue captada utilizando su teléfono celular de manera constante durante la apertura de sesiones ordinarias.
En medio del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, un detalle captó la atención de los usuarios y se volvió viral en cuestión de minutos. Mientras el mandatario exponía sus metas para el 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró completamente desconectada de la ceremonia, dedicando gran parte del tiempo a revisar su teléfono celular.
La reacción en las redes sociales ante el gesto de la Vice
Las imágenes de Villarruel sentada detrás de Milei, con la mirada fija en la pantalla de su dispositivo móvil, inundaron la red social X (ex Twitter). La actitud fue interpretada por muchos como una clara muestra de desinterés frente a las palabras del Jefe de Estado.
Entre las repercusiones más destacadas de los usuarios, se leyeron comentarios que recalcaron la supuesta falta de institucionalidad y hasta bromas sobre el contenido de sus mensajes:
Omar Millalonco: "Mientras habla Javier Milei, su vice, Victoria Villarruel usa el celular sin escuchar el discurso".
Juanita Groisman: "No da que de fondo salga Villarruel con el celular mandando Emmanuel al 9009", ironizó sobre la votación de Gran Hermano.
Maria O' Hara: "Lo más suave y educado que puede hacer Victoria Villarruel es usar el celular".
Selva Libre: "Che nadie habla de que Villarruel se lo pasa con el celular...".
bilanesa: "¿Se considera falta de respeto que Villarruel esté con el celular mientras habla el Javo?".
Una interna que se traslada al recinto
El gesto no pasó inadvertido para los analistas, quienes vincularon la actitud de la titular del Senado con la tensa relación que mantiene con el Ejecutivo. Según algunos usuarios, el desaire responde a que el Presidente suele ignorarla en las decisiones clave, lo que habría motivado que la vicepresidenta optara por chatear en lugar de prestar atención a la Asamblea Legislativa 2026.
La imagen de Villarruel con el celular se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada, opacando por momentos el contenido político del anuncio presidencial y reforzando las versiones de una fuerte ruptura interna en la cúpula del poder.
